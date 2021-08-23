احصل علي التمويل الشخصي وطني مميزاته وشروطه من مصرف الراجحي بالمملكة

احصل علي التمويل الشخصي وطني مميزاته وشروطه من مصرف الراجحي يسهل الراجحي عدة تمويلات شخصية لعملائه، موضع ثقة للعميل وتسديد الأقساط بطريقة ميسرة ومريحة، ما عليك إلا أن تكون مواطنا أو مقيما بالمملكة، والحصول علي التمويل في نصف ساعة فقط، وتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر أجراءات سهلة وميسرة، وسنتكلم في المقال علي التمويل الشخصي وطني، وهو تمويل يمنح للمواطن والمقيم، دون طلب تحويل للراتب، وبحد ادني للراتب ألفان ريال، وحد اقصي للتمويل 5000 ريال، وفترة سداد تصل إلي ستون شهرا، وهو احد الحلول التمويلية الجديدة، والرائدة من الراجحي، وذلك من اجل تلبية احتياجات العملاء، سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، فيقوم المصرف بشراء اسهما محلية، ثم بيعها بيعا أجلا مضاف إليها أرباح الأسهم، والمصرف لا يفصح عن سعر التكلفة، ثم يقوم العميل ببيعها وفقا لسعر السوق، فور تحويل ملكيتها لحسابه، والحصول علي القيمة نقدا، وهناك تمويلات اخري للراجحي، اقرأ هذا المقال، شروط التمويل العقاري لبنك الراجحي لشراء فيلا أو منزل بالمملكة.

احصل علي التمويل الشخصي وطني مميزاته وشروطه من مصرف الراجحي

هناك مزايا لتمويل وطني الجديد من مصرف الراجحي بالمملكة:

أقساط مرنة ومريحة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم الإجراءات السهلة في التقديم. التمويل متاح للمواطنين والمقيمين بالمملكة. ممكن تحويل الراتب، أو عدم تحويله حسب الرغبة. ثم مبلغ تمويل مرتفع يصل إلي 2 مليون ريال سعودي. فترات سداد تصل إلي 60 شهرا. توفير الحماية من أخطار تقلب الأسعار.

شروط تمويل وطني من الراجحي

لا يزيد عمر العميل عن 65 سنة عند استحقاق التمويل، والمتقاعد 70 سنة. ثم يجب أن يكون موظفا لدي جهة عمل معتمدة للمصرف. إذا أردت تحويل الراتب، يجب وجود خطاب لتحويل الراتب من جهة العمل. ثم لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال للسعودي. أما للمتقاعد 1900 ريال سعودي. والمقيم عن 5000 ريال سعودي. إذا كان هناك تمويل مشترك، يجب تحويل الراتب للمصرف، من طالب التمويل والمتضامن أيضا.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل وطني

الهوية سارية للسعودي، والإقامة للمقيم بالمملكة. ثم خطاب توظيف مختوم بختم الغرفة التجارية، للقطاع الخاص. من جهة العمل خطاب التعريف بالراتب. ثم تقديم خطاب لتثبيت الراتب الشهري. تعبئة وتقديم النموذج الخاص بالتمويل.

طريقة التقديم على تمويل وطني من بنك الراجحي

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عند التقديم على التمويل الشخصي وطني:

الدخول إلي التطبيق الخاص بالجوال لمصرف الراجحي. ثم تعبئة البيانات الشخصية، وطلب التمويل ونوعه، والمستندات المطلوبة للتمويل. أو ممكن الاتصال بالبنك علي رقم 08001241222. أو زيارة احد فروع المصرف المنتشرة في أنحاء المملكة. ثم تعبئة النموذج الخاص لطلب التمويل. تقديم نسخ من لمستندات المطلوبة.

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