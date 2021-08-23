أسماء المرشحين لوظائف أمانة جدة || 236 اسم مرشح لإجراء المقابلة الشخصية jeddah.gov.sa

أسماء المرشحين لوظائف أمانة جدة، أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك لشغل الوظائف الهندسية والتقنية والفنية والقانونية، وجاء اختيار المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية، بناءً على الشروط والضوابط والمعايير الموضوعة من قبل أمانة محافظة جدة، كما تمت عملية المفاضلة بين المتقدمين بمنتهى الشفافية ومن خلال الشروط الموضوعة مسبقاً، وسيتم التواصل مع المرشحين بإرسال رسالة نصية لهم فيها موعد إجراء المقابلة، وشددت أمانة جدة على أن هذا الترشيح لا يعني القبول بالوظيفة، ولكن هو ترشيح مبدئي وقبول أولي، يتبعه بعد الإجراءات اللازمة لإتمام التوظيف، منها المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات وتنفيذ باقي الشروط، ويجب على من تم ترشيحه لهذه الوظائف الحضور للمقابلة الشخصية في المواعيد المحددة، ومن لم يحضر في الموعد المحدد يعد تنازل منه عن فرصة توظيفه بأمانة جدة، ولا يحق له الرجوع على أمانة جدة في شيء.

أسماء المرشحين لوظائف أمانة جدة

كانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني. عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في تخصصات مختلفة. وتقدم لهذه الوظائف عدد من الشباب السعودي. وتم اليوم الإعلان عن أسماء المرشحين لوظائف محافظة جدة. حيث سيتم الاستعلام عن أسماء المقبولين لوظائف أمانة محافظة جدة إلكترونياً. وسيتم ذلك عن طريق منصة “جدارة” الإلكترونية. ويجب على من تم اختياره لهذه الوظائف الحضور في المواعيد المحددة. مع إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم مطابقتها مع ما تم رفعه سابقاً من خلال طلب التقديم الإلكتروني. كما حرصت أمانة محافظة جدة على توضيح أن هذا القبول هو قبول مبدئي. يتبعه بعض الإجراءات اللازمة لإتمام التعيين. لذلك شددت على المقبولين على ضرورة قراءة الشروط بعناية. وضرورة إحضار المستندات المطلوبة عند إجراء المقابلة الشخصية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين

كما ذكرنا سابقاً سيتم الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً، وذلك تماشياً لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، لتوفير الجهد والوقت والمال وكذلك للمحافظة على الصحة العامة، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يتم الاستعلام عن طريق رابط جدارة أمانة محافظة جدة.

أسماء المرشحين لوظائف أمانة جدة

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