نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وكيفية سدادها بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء في السعودية. باتت من أهم الأمور التي تشغل بال الملايين من المواطنين. في المملكة العربية السعودية. خاصة مع ارتفاعها. نتيجة كثرة استخدام الأجهزة الكهربائية. بحيث أصبحت الفاتورة بالنسبة لعدد كبير من الأسر السعودية. تشكل عبء كبيراً. ولهذا فقد أتاحت الشركة السعودية للكهرباء. أمام المواطنين فرصة تقسيط فاتورة الكهرباء. وذلك من خلال اختيار الطريقة التي تناسبهم. عند اختيار تقسيط قيمتها والتي تتفق مع أوضاعهم المالية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1442

من أهم المميزات التي أتاحتها الشركة السعودية للكهرباء. أمام المواطنين والوافدين على أرض المملكة هو الاستعلام عنها. وذلك من خلال اتباع المواطنين. مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة لمعرفة القيمة الواجب سدادها وقد أتاحت شركة الكهرباء السعودية ويمكن سدادها فيكون في اليوم التالي لنزول الراتب وذلك تخفيفاً على المواطنين في المملكة، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الحساب القديم من خلال أتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بالعداد مع كتابة الكود الظاهر أمامك لتأكيد عملية الاستعلام ثم الضغط على عرض.

بعد ذلك تظهر أمامك فاتورة الكهرباء محدداً بها قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

الكهرباء توضح طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء ورداً على استفسارات المواطنين الراغبين في سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط، خاصة المواطنين المتعثرين عن السداد نتيجة لظروف معينة، بأنه يمكن لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الراغبين في تقسيط فاتورة الكهرباء القيام بما يلي في حالة الرغبة في سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:-

سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء ودفع المبلغ المتبقي من الفاتورة مع الفاتورة التالية.

تقديم طلب للشركة السعودية للكهرباء عبر الموقع الإلكتروني للشركة يتضمن الرغبة في تقسيط مديونية فاتورة الكهرباء.

الكهرباء تحدد موعد تشغيل العداد الإلكتروني عن بعد :-

ردت الشركة السعودية للكهرباء على سؤال أحد المواطنين عن موعد تشغيل العداد الإلكتروني عن بعد، حيث أوضحت بأن المرحلة الأولي لمشروع تشغيل العداد الإلكتروني تتمثل في تركيب العداد الذكي، ثم سيتم إتاحة متابعة استهلاك الكهرباء عب الاجهزة الذكية، ثم بعد ذلك سيتم تدشين المرحلة الثانية من المشروع حيث سيتم ربط عدادات الكهرباء بأنظمة الفوترة.

الشركة السعودية للكهرباء تدعوا المشتركين إلى قراءة الرقم الأهم في فاتورة الكهرباء:-

دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع العملاء المشتركين إلى ضرورة القيام بقراءة الرقم الأهم في فاتورة الاستهلاك، حيث أنه يعتمد عليه عند احتساب فاتورة الكهرباء الشهرية، وهذا الرقم الأهم هو الذي يؤدي إلى احتساب قيمة استهلاك والرقم الأهم فى فاتورة الكهرباء هو رقم كمية الاستهلاك، فكلما ارتفعت قيمة ذلك الرقم، أدي ذلك إلى ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك والعكس.

الكهرباء تكشف عن كيفية استعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة:-

رداً على استفسار أحد عملاء الشركة السعودية للكهرباء عن كيفية استعادة خدمة الكهرباء التي تم فصلها عنه، بعد قيامه بسداد فاتورة الكهرباء المستحقة. حيث أشارت الشركة بأن استعادة خدمة الكهرباء تكون من خلال القيام بالآتي:-

* تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد على الموقع الالكتروني للشركة.

* أو من خلال تطبيق الكهرباء.

* أو قيام العميل بالتواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على أن تكون فى حالة تواصل مع كافة المواطنين، وذلك من خلال الرد على استفسارات المواطنين على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تقوم بالاجابة على كافة التساؤلات الخاصة بفاتورة الكهرباء، وأية أسئلة أخرى تدور في ذهن العملاء بخصوص خدمة الكهرباء.