“الصحة” تحدد ألية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي اللياقة عبر تطبيق صحتي هنا خطوات الحجز

ألية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، أصبحت من الموضوعات ذات البحث المكثف الآن من قبل أولياء أمور الأطفال، المنتظر دخولهم الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 1443، في ظل الاستعدادات التي تتم من قبل كافة الجهات المعنية للعام الدراسي كي يكون حضوراً مع، أخذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة كافة منسوبي العملية التعليمية خاصة الطلاب، أعلنت وزارة الصحة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل عن ألية الفحص وكيفية حجز موعد للفحص بالنسبة للتلاميذ بالصف الأول الابتدائي، عن طريق تطبيق صحتي الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وهو ما سنقدمه لمتابعينا من خلال هذا المقال الهام لجميع أولياء الأمور فتابعونا.

ألية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

في البداية يجب تحميل تطبيق صحتي.

أنشاء حساب جديد في التطبيق.

الضغط على أيقونة المواعيد ثم الضغط على حجز موعد.

تحديد اسم المركز الطبي القريب من موقع سكنك.

ثم أختيار عيادة طب الأسرة من عيادات المركز الطبي الذي حددته.

تحديد واختيار اليوم والتوقيت المناسبين لظروفك للحضور للفحص.

وأخيراً مراجعة كافة البيانات التي سجلتها والضغط على تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

برنامج فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

هو برنامج يهدف إلي فحص الطلاب والتعرف على التاريخ المرضي للطالب، وهل الطالب محصن ومستكمل كافة التطعيمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري الذي حددته وزارة الصحة للأطفال، ويشمل فحص الأطفال سريرياً وفحص أسنان الأطفال، وحددت وزارة الصحة أن حجز الموعد يتم من خلال تطبيق صحتي، ويلتزم ولي أمر الطالب باصطحاب أبنه في الموعد والتوقيت الذي تم الحجز به، والتقيد والالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا عند الحضور للفحص.

وزارة الصحة السعودية

عقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية مؤتمراً صحفياً، لشرح جميع ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومتحور “دلتا”، وبالنسبة للتصريحات الخاصة بالتعليم قال المتحدث باسم الوزارة، قال أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن الجميع، وحث أولياء الأمور على التعاون مع الوزارة من خلال توعية أبنائهم بالسلوك الصحيح للتعامل مع الجائحة.