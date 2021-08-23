خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في المملكة و الأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة، يتساءل العديد من المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، بـ هل يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، وتعتبر عملية تحويل التأشيرة الخاصة، بالزيارة في المملكة إلى إقامة هي من العمليات التي يسعى العديد لإجراءاها، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات، المسموح بها من قبل الحكومة السعودية، ولكن وفق شروط ومعايير وإجراءات واجبة، كما ذكرت الجوازات بأن القادم إلى المملكة، بهدف الزيارة للمقيم الذي يقربه، يجب أن يقوم بالإجراءات اللازمة للتحويل، قبل أن يغادر السعودية في الوقت المحدد قبل انتهاء، كما تقدم الجوازات السعودية العديد من الخدمات، ومنها خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز و رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة.

خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في المملكة

في حال الرغبة بتقديم طلب تحويل، زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية، فذلك سوف يتطلب إتباع عدة خطوات هامة، ومن ثم سيتمكن المقيم على أراضي السعودية، من إجراء التعديل بالشكل المطلوب، وجاءت طريقة تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة على النحو التالي:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية. قم بإضافة البريد الإلكتروني للمقيم ومن ثم كلمة المرور ورقم كود التحقق. ثم بعد علي المتقدم تسجيل الدخول إلى صفحة البيانات الشخصية. أن يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة تعديل الطلب. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بكل دقة كالاسم – الصورة – رقم الهوية – الحالة الاجتماعية. وأخيرا قم بالضغط على أيقونة تعديل البيانات.

طلب تعديل مستند تأشيرة زيارة عائلية

أكدت وزارة الخارجية السعودية بأن خدمة تعديل ومتابعة طلب تعديل مستندات طلب تأشيرة الزيارة العائلية، يجب أن تتم من خلال عدة إجراءات لازمة، وهي كما يلي:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية إنجاز. ثم بعد أنقر علي أيقونة خدمات الأفراد. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تقديم الطلبات. ثم تحديد خيار الطلب الذي ترغب في تعديله. قم بإضافة البيانات المطلوب تعديلها على الموقع الخاصة بالوزارة. ثم بعد النقر على أيقونة حفظ التغييرات لتتم العملية.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة

تقديم صورة طبق الأصل من صفحة التأشيرة. إرفاق صورة طبق الأصل من المؤهل الجامعي في حال أن وجدت لديه. تقديم صورة طبق الأصل من السجل التجاري للشركة المقدمة للطلب. إرفاق خطاب شخصي موجه إلى وزير الداخلية. تقديم صورة طبق الأصل من الإقامة الخاصة بالزوج في المملكة العربية السعودية. صورة طبق الأصل من جواز سفر أفراد العائلة المطلوبين.

نظام الإقامة في السعودية 2021

إن نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، هو أحد الأنظمة التي عمل مجلس الوزراء السعودية، على الإقرار بها في 14 مايو 2019م، وجاء ذلك في خضم رؤية المملكة السعودية 2030، حيث يتم منح الوافد فرصة الإقامة في السعودية، وفق شروط وضوابط يتم من خلالها، منحه حقوقه كأي مواطن تقريباً، ولاقت المملكة العربية السعودية، تهافت كبير من قبل الوافدين إلى المملكة، وقد أسهم ذلك في توفير الأيدي العاملة، ولاقى الوضع الاقتصادي النشاط الملحوظ.