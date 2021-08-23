طريقة وخطوات طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سليمان 2021

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عمر شويل - جدة أصبح الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة يبحثون عن طريقة طلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سليمان، فالمملكة تقدم المساعدات المالية بهدف حل المشاكل المالية وتحسين الوضع المعيشي، فأنطلقت مبادرة الأمير محمد لحل المشاكل التي تواجه الأسر الفقيرة بالمملكة.

شروط التقدم لطلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان

سنوضح لكم الأن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها لتقدم بطلب المساعدة المالية ويتم الموافقة عليها بعد التأكد من تلك الشروط وهي:

تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

يشترط إقامة المواطن داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المواطن عن 35 عام.

تقديم المستندات التي تثبت عدم امتلاك المواطن أي ممتلكات داخل السعودية بأسمه.

تقديم الأوراق الخاصة بالأزمة المالية التي يمر بها المواطن والتي يطلب المساعدة من أجلها.

يتم تصوير جميع الأوراق والمستندات المشار إليها نسختين وتقديم نسخة لوزارة الموارد البشرية ونسخة يحتفظ بها المواطن.

كم تبلغ قيمة المساعدة المالية المقدمة من محمد بن سلمان

أوضح المختصيين والمسؤلين عن تلك المساعدات المالية، أن المبادرة التي تم إطلاقها بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان قد بلغت قيمتها حوالي 3000 ريال سعودي، تصرف فقد لمن يتطابق عليه الشروط الموضح سابقاً.

رابط طلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان 2021

سنوضح لكم خطوات التقدم لطلب المساعدة المالية فأتبع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أختيار المساعدة المقطوعة.

ملي البيانات المطلوبه.

أرفاق المستندات التي تم توضحها سابقاً فى طلب التقديم.

سوف تصلك رسالة بالرد على طلب المساعدة بالموافقة أو الرفض عبر هاتفك المحمول من خلال تسجيل رقم الهاتف في البيانات الخاصة بالمواطن.

المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان

يتعرض الكثير من المواطنين لأزمات مالية قد تتعلق بمرض أو لمشروع زواج أو لشراء منزل أو غيرها من الأزمات الأخر، لذلك تقدم المملكة لمواطنيها تلك المساعدة بالاضافة لمساعدة بعض المسجونين الذين تعرضوا للحبس بسبب التعثر فى سداد الديون، فقد تم الأفراج عن عدد كبير من المسجونين شهر رمضان الماضي وذلك رأفة بعائلاتهم.