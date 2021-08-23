استعلام عن ترقية بالسجل المدني 1443 بوزارة التربية والتعليم السعودية

يبحث الآلاف من المُعلمين السعوديين عن كيفية استعلام عن ترقية بالسجل المدني بوزارة التربية والتعليم السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم الإستعلام عن هذه الخدمة إلكترونياً على موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين وعدم إضاعة وقتهم في الضهاب إلى مقرات الوزارة، وتقوم الوزارة بجهود كبيرة في الآونة الأخيرة خاصة جهودها في تطوير التحول الرقمي والإعتماد على تقديم كافة خدماتها بطريقة إلكترونية متطورة في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن المملكة السعودية تسعى بحلول عام 2030م بأن تصبح أحد أكبر الدول المعتمدة اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الإستعلام عن ترقية بالسجل المدني كما وضحنا لكم في مقال آخر كيفية تقديم نموذج شكوى لمؤسسة النقد، فإلى نص المقال.

استعلام عن ترقية بالسجل المدني

نوضح لكل المُعلمين في المملكة العربية السعودية كافة الخطوات اللازمة والمطلوبة للإستعلام عن ترقية بإستخدام رقم السجل عبر موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي:

أولاً يجب عليك الدخول إلى الصفحة المخصصة للإستعلام “ خدمة إشغال الوظائف بالترقيات “.

“. ثانياً يجب عليك إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثالثاً قم بالنقر على كلمة “استعلام”.

وبالإنتهاء من هذه الخطوات بشكل صحيح انتظر ثواني معدودة حتى تُحمل الصفحة وستظهر لك كافة البيانات عن الترقية الخاصة بك، وجدير بالذكر أن نوضح لكم أنه لا يُمكن ترقية إلا المعلم الذي يحمل الجنسية السعودية فقط.

استعلام عن ترقية

يُمكن استعلام المعلمين عن الترقية الخاصة بهم عبر منصة مسار من خلال اتباع الخطوات التالية: