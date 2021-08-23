نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443 من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443 التي تُعد أحد أهم أوجه التضامن والتكافل الاجتماعي داخل المملكة والتي يتم من خلالها تقديم مجموعة من المساعدات المالية إلى الطلاب والطالبات المستحقين من أبناء الأسر محدودة الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفيما يلي توضيح أهم شروط وضوابط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية إلى جانب توضيح موعد نزولها وكيفية الاستعلام عنها بالتفصيل عبر الموقع الرسمي.

دعم الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

إن برنامَج دعم الحقيبة المدرسية هو عبارة عن أحد صور الدعم المادي المقدمة في شكل مساعدات مادية من أجل مساعدة الطلبة غير القادرين على شراء أهم المستلزمات المدرسية وكذلك زي المدرسة ، ويُذكر أن دعم الحقيبة المدرسية هو دعم مُقدم فقط للأفراد المسجلين فعليًا في الضمان الاجتماعي والمستفيدين منه والذين لديهم أبناء يدرسون في مراحل التعليم العام سواء الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي وتتناسب قيمة الدعم مع عدد الأبناء، وذلك من أجل حث هذه لأسر على مواصلة تعليم أبنائهم.

موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443

دائمًا ما يتم صرف الحقيبة المدرسية لأسر الضمان الاجتماعي ممن لديهم أبناء يدرسون في أي مرحلة من مراحل التعليم الأساسي والذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة قبل بَدْء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، أي إنه سوف يتم صرف الحقيبة قبل يوم 21 محرم 1443 هـ. ويُذكر أن قيمة الدعم المقدم لكل طالب عبر الحقيبة المدرسية تبلغ 1000 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443

يُمكن الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية للطلاب من الضمان الاجتماعي 1443 عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى صفحة المساعدة النقدية للحقيبة المدرسية

إدخال البيانات والمعلومات ومنها رَقْم الطلب مع رمز التحقق البشري.

الضغط على زر استعلام.

سوف تظهر هنا كافة التفاصيل حول دعم الحقيبة المدرسية مثل الاستحقاق وموعد الصرف.

شروط دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الأساسية من أجل استحقاق دعم الحقيبة المدرسية تم توضيحها عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وهي: