التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ الخطوات والشروط بالتفصيل

التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ وأهم شروطه هي من أهم ما يبحث العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خصوصا كيفية التسجيل في برنامج سكني حيث أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بإطلاقها حيث أنه تم تخصيص مئتان وثمانين ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومن أهداف برنامج سكني أنه يعمل على توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى وحدات سكنية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في سكني الضمان الإجتماعي ١٤٤٣ه‍.

التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي ١٤٤٣

إن برنامج الدعم السكني يتم التسجيل فيه للمواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي وحتى يتم التسجيل في البرنامج يجب إتباع الخطوات الآتية.

يجب أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني https://sakani.housing.sa.

ثم يتم الضغط على زر ” التسجيل في السكن”.

ثم يتم تدوين رقم التعريف الوطني في المكان المخصص له.

ثم يتم تسجيل تاريخ الميلاد.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة ” كلمة المرور المؤقتة من خلال رساله نصية يتم إرسال رمز عن طريق منصة أبشر.

وبعد ذلك يتم التحقق من صحة البيانات التي تم تدوينها.

ثم يتم إدخال باقي المعلومات المطلوبة مثل ( البريد الإلكتروني ، رقم الجوال ، كلمة المرور ، تأكيد كلمة المرور ، رمز التفعيل).

الضغط على زر Register.

النقر على زر ” التطبيق بعد إتمام عملية التسجيل”.

قبول أحكام وشروط برنامج سكني.

بعد ذلك يتم التحقق إذا كان المواطن يستحق الدعم أم لا.

في حالة رفض الطلب سوف يظهر خطاب إعتذار يوضح أسباب الرفض.

شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي ١٤٤٣

تم وضع عدة شروط للحصول على برنامج سكني يجب على المواطن الراغب في الحصول على الدعم أن يراعي هذه الشروط وهذه الشروط هي كالآتي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للطلب أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المواطن المتقدم لايقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.

المواطن التقدم يجب أن يكون مستفيد من الضمان الإجتماعي وليس لديه أي مصدر أخر.

يجب أن يكون لايمتلك أي فرد من أفراد الأسرة على منزل مناسب أو يكون لا يفعل ذلك في السنوات الخامسة السابقة من تاريخ التقديم بالطلب.

لابد من أن لايمتلك أحد أفراد الأسرة منزل في برنامج دعم الإسكان الحكومي أو الخاص.

يجب أن يقتصر تقديم الطلب على الرجل أو الزوج أو المرأة التي تعول أطفالها مثل المطلقة أو الأرملة والمطلقة لفترة عامين أو الأب.

لابد أن يكون مقدم الطلب من أسرة مكونة من زوج وزوجة أو زوجة وزوج وطفل أو أكثر أو أب وطفل أو أكثر من ذلك يجب أن يكون للمتقدم أخ أو أكثر وذلك يكون في حالة عدم وجود الأم.

لابد من أن تكون كافة الشروط مستوفى وذلك من وقت تقديم الطلب وحتى لن يتم تخصيص الدعم السكني.

في نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لكم التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ الخطوات والشروط بالتفصيل وتعرفنا على كل ما يجب أن يعرفه المواطن المتقدم للتسجيل على برنامج سكني لكي يتمكن من الحصل على الموافقة على الطلب.