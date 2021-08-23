نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة مدرستي” طريقة تسجيل إضافة طالب جديد 1443 عبر توكلنا كيفية تحويل المنصة إلى تطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وطريقة تسجيل إضافة طالب جديد في حساب منصة مدرستي حيث أتاحت منصة مدرستي 1443 إمكانية إضافة الطلاب الجدد إلكترونيا، وذلك غبر حساب منصة مدرستي، وكذلك تسجيل الأطفال على منصة روضتي، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي لا تفرقنا عنه سوى أيام قليلة،بدأ الطلاب في تسجيل أنفسهم على المنصة الرسمية التي أتاحتها وزارة التعليم السعودي للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، هذا وقد سامت منصة مدرستي بدور فاعل في إدارة المنظومة التعليمية عن بعد بكفأة خلال العام الدراسي المنقضي، لذك ومع أهمية المنصة سنستعرض من خلال هاذ التقرير خطوات وطريقة التسجيل في منصة مدرستي إلكترونيا، وذلك للعام الدراسي الجديد 1443، وذلك حتي يتمكن أبناؤنا الطلاب والطالبات من التواصل الفعال مع المنصة لتحصيل فروضهم من اليوم الأول من بدأ الدراسة.

“منصة مدرستي” طريقة تسجيل إضافة طالب جديد 1443 تحويل المنصة إلى تطبيق

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية قد أتمت كامل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتطوير منصة مدرستي بثوبها الجديد، وذلك حتى تكون المنصة أحد أعمدة العملية والمنظومة التعليمية للتعليم عن بُعد، وذلك بالتوازي مع عودة الدراسة بالمدارس حضورياً، وستكون منصة مدرستي عامل مساعد لتحصيل الفروض الدراسية لطلاب كافة المراحل الدراسية، حيث تعود عليها الطلاب خلال العام الماضي، وأصيح لا غني عنها في تحصيل الدروس وتنمية المهارات للطلاب والطالبات.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي السعودية 1443

صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية باستمرار تعاونها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بخصوص العمل على التطوير المستمر لمنصة مدرستي، هذا وقد أتاحت المنصة إمكانية قيام الطلاب والطالبات الجدد في التسجيل بالمنصة، كما أهابت وزارة التعليم بالطلاب والطالبات بسرعة التسجيل على المنصة وتفعيل حساباتهم، وذلك قي إطار استعداداتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك تحسبا لعودة انتشار موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم اللجوء للمنصة بشكل كبير للحفاظ على سلامة وصحة أبناؤنا وبناتنا طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية.

طريقة تحويل “منصة مدرستي” إلى تطبيق من خلال مايكروسوفت ايدج

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تحويل منصة مدرستي إلى ما يُشبه التطبيق عن طريق برنامج مايكروسوفت ايدج، هذا وقد جاءت تغريده على موقع التواصل الاجتماعي توتير، غرد بها أحد المعلمين وهو “المعلم عبد الله السلطان”، فقد غرد قائلا: “أن من مزايا مايكروسوفت إيدج تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات تكون ضمن البرامج في الويندوز”، وأضاف: “أن هذه الميزة تساعد في الوصول السريع للمواقع التي تزورها بشكل مستمر”، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على منصة “مدرستي”.

2- الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى.

3- ننزل إلى التطبيقات.

4- نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي هي في الأصل محاكاة للواقع التعليمي، وذلك من خلال ما تقدمه من فصول افتراضية يتواصل فيها الطلاب مع معلميهم وزملائهم، فهي تحاكي الفصل الدراسي إلى حد كبير، وتبدأ منصة مدرستي في البرنامج الصباحي، حيث تبدأ بأداء النشيد الوطني، المصحوب بالتمارين الرياضية، وبعدها يتم عرض الجدول اليومي الدراسي، بعدها تتم عملية تسجيل الحضور والغياب.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443

زيارة رابط منصة مدرستي

اختيار تسجيل جديد.

كتابة إما رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال رقم الجوال المراد تسجيله عبر المنصة.

إدخال رمز التحقق البشري في المكان المُخصص.

الضغط على كلمة التالي.

يتم فتح صفحة جديدة يتم فيها إدخال البيانات المطلوبة كالاسم وتاريخ الميلاد والبريد وبعض المعلومات الأخرى.

بعد الانتهاء مما سبق يتم الضغط على أيقونة تأكيد الحساب.

تسجيل منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا

أتاحت وزارة التعليم السعودية لإمكانية القيام بالتسجيل في منصة مدرسية من خلال تطبيق توكلنا، وذلك لجميع الطلاب والطالبات، وكذلك للمعلمين والمعلمات، ويتم التسجيل في منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا طبقا للخطوات التالية:

القيام بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال الخاص بك.

الدخول على حسابي.

اختيار بيانات منصة مدرستي.

اختيار اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار أيقونة إرسال ليتم الحصول على معلومات دخول منصة مدرستي.

تسجيل الأطفال في منصة روضتي 1443

أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم والتسجيل للأطفال على منصة روضتي التعليمية، والتسجيل متاح على أجهزة الآيفون، وأجهزة الأندرويد، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق روضتي.

الدخول على إنشاء حساب.

إدخال رقم الهوية لولي الأمر.

إدخال رقم هوية الطفل

تاريخ ميلاد الطفل بالتقويم الهجري”.

النقر على التالي.

ملء البيانات المطلوبة.

إضافة كلمة السر وتأكيدها.

إضافة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الضغط على تسجيل.

إضافة اسم الطفل المراد تسجيله.

تحديد جنس الطفل المراد تسجيله.

الضغط على تسجيل.

منصة روضتي للأطفال برعاية وزارة التعليم السعودية

أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة خاصة بالأطفال دون التعليم الأساسي، وهي منصة روضتي الافتراضية، وتستهدف منصة روضتي مرحلة روضات الأطفال المؤهلة للمرحلة الابتدائية، حيث تقوم منصة روضتي على تلبية كافة الاحتياجات والخدمات التعليمية الخاصة بالطفل السعودي، وذلك بهدف إعداد أجيال متميزة تواكب التقدم الحادث عالمياً.خطوات تسجيل إضافة طالب جديد في حساب منصة مدرستي عبر توكلنا طريقة تحويل المنصة إلى تطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي أعلنت يوم الأحد الماضي الموافق 22 أغسطس عن إتاحتها تسجيل طالب جديد من خلال رابط تسجيل الدخول الرسمي للطلاب وأولياء الأمور، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد، وقد استعرضنا من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، ونسعد دائما بتلقي استفساراكم وتساؤلاتكم، ولا يفوتنا تهنئتكم بقرب بدء العام الدراسي الجديد.