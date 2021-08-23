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رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati 1443 طلاب وأولياء أمور، حيث يستعلم العديد من أولياء الأمور والكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي وذلك للعام العام الدراسي الجديد 1443، حتي يكون كل طالب وطالبة علي أتم الاستعداد للحصول علي المحتوي التعليمي والدراسي عند بدء الدراسة الفعلية، فقد عملت وزارة التعليم السعودية علي الاستعداد والتجهيز للعام الدراسي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي علي تهيئة منصة مدرستي للطلاب، حتى يستطيع جميع أولياء الأمور متابعة كافة التقييمات التحصيلية ومتابعة الحضور أولاً بأول، وقد أكدت وزارة التعليم علي أن يكون جميع الطلاب محصنين ضد الفيروس، وسوف يتم رفع جميع الدروس الخاصة بهم من خلال المنصة، واليكم رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati .
رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati 1443
بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد الي تسجيل الحساب الخاص بهم علي المنصة التعليمية للمقررات التعليمية لجميع المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، علي أن يتم التسجيل في منصة مدرستي بعدد من الخطوات التي تتم بالتسلسل التالي:
- الدخول علي موقع التسجيل الرسمي والتابع لوزارة التعليم وهو منصة مدرستي.
- يجب تسجيل الدخول من خلال الضغط علي تبويب “حسابي” من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- في حالة عدم التسجيل من قبل فيتم الضغط علي إنشاء حساب جديد من خلال التسجيل برقم الهوية أو رقم السجل المدني.
- وبعد الدخول سوف يتم تأكيد الحضور من خلال المنصة.
منصة مدرستي والمقررات الدراسية
يستطيع كل طالب متابعة ورفع كافة الدروس الخاصة به، بالإضافة الي تسجيل الحضور في الأيام المحددة للدراسة لكل مرحلة دراسية، حتى لا تقييد الطالب غياب، ويمكن إجراء المتابعة والحضور باتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي موقع مدرستي السابق توضيحه.
- الضغط علي تبويب “تسجيل الحضور” أو بالضغط علي تبويب “واجباتي”.
- ثم يجب علي كل طالب اختيار الدرس الذي يرغب في حضوره أو أن يقوم برفعه.
- بإمكان كل طالب أن يقوم بتحديد تلقي شرح الدروس أو رفع وحل جميع الواجبات اليومية.
- ثم يتم بعدها إرساله إلى المعلم أو المعلمة الخاص لتلك المرحلة الدراسية.
- وأخيراً يتم الحصول على نتيجة التقييم.
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