بأمر من الملك سلمان اعفاء عملاء مصرف الراجحي من سداد الأقساط المتبقية

خدمة إعفاء بنك الراجحي نظراَ للظروف التي تمر بها البلاد والمملكة أصدر بنك الراجحي خدمة الاعفاء، حيث يعتبر بنك الراجحي من أشهر وأهم البنوك في المملكة، حيث أنه من أكبر الشركات المصرفية الكبيرة ومقرها في المملكة، والذي أسسها هو الشيخ صالح الراجحي، فمصرف الراجحي لديه أكبر أجهزة الصرافة وأسس عام 1978. ويقدم مصرف الراجحي خدمات لا حصر لها وكلها خاضعة للشريعة الإسلامية.

طلب إعفاء القروض من بنك الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية خدمات كثيرة ومتنوعة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فمن ضمن خدمات البنك خدمة التمويل شخصي فلا يحتاج العميل الي تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج الي ضامن، ومن أفضل الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي إعفاء من سداد القروض فيقدم مصرف الراجحي تأمين تكافلي لأسرة أهل المقترض في حالة الوفاة ويتم إعفاء الأسرة من سداد القروض، ولكن حدد البنك شروط وأحكام للحصول علي الاعفاء ولا بد من توافر الشروط المطلوبة وتقديم الاوراق والمستندات لكي يحصل المقترض علي إعفاء بنك الراجحي، والشروط كالتالي.

شروط الحصول علي إعفاء قروض مصرف الراجحي

حدد البنك شرطيين أساسين للحصول علي خدمة إعفاء مصرف الراجحي، والشرطيين هما.

وفاه المقترض لا قدر الله، يتم إعفاء أسرة المقترض من سداد القروض.

عجز كامل أو إعاقة أو الإصابة بمرض خطير للمقترض، فيقوم البنك بأعفائه من سداد القروض.

شروط الحصول علي قروض بنك الراجحي

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عاماَ عند سداد أخر قسط. الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي. لا بد أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة للبنك، والموافقة علي تحويل الراتب الشهري. لا يقل خدمة العمل عن شهر لعمال القطاع العام والخاص.

الاوراق والمستندات للحصول علي الاعفاء لأسرة المقترض المتوفي

صورة الهوية الوطنية للمقترض المتوفي، وصور الهوية الوطنية لأسرت المتوفي.

نوع القرض الذي حصل عليه من البنك.

يشترط أن يكون أرث المقترض المتوفي أقل من الأقساط.

نموزج تفصيلي يوضح الحالة الاقتصادية للمقترض والقروض المتبقية.

صوره من الهوية الوطنية للشركاء إن وجدوا.

كيفية التقديم علي إعفاء قروض بنك الراجحي

قبل التقديم علي إعفاء قروض بنك الراجحي لا بد من توافر الشروط وتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة حتي يتم الموافقة علي خدمة الاعفاء، وسوف نوضح لكم كيفية التقديم علي إعفاء قروض بنك الراجحي.