موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443 بعد تأجيله.. تراقبو الحدث الثقافي العالمي.. العراق ضيف شرف

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عمر شويل - جدة موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443 تم تحديده بعد تأجيله شهور هذا العام، ويهتم عشاق عالم الثقافة والأدب وصناع الكتب بحلول موعد معرض الرياض للكتاب كل عام، حيث يقام فيه مهرجان وفعاليات تجذب الجميع من مختلف الدول لحضوره، وتحرص هيئة الأدب المنظمة للمعرض على تقديم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بشكل مختلف، فتقام ورش عمل، ومنصة للمتحدثون كحلقة تواصل وتفاعل ثقافية، ومسرح يضم الندوات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، وفعاليات نوعية مختلفة، وتقدم يوفر معرض الرياض للكتاب الكتب لمختلف الأعمار والفئات المجتمعية، وأكدت الجهات المسئولة عن التنظيم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية قبل موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443 والاستعداد التام لتكون الزيارة آمنة للحاضرين من مختلف الدول.

موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443

من المحدد، موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443 في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 10أيام، وحيث استعدت وزارة الثقافة السعودية لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبهم الكثيرون من داخل المملكة وخارجها، وقد أعلنت وزير الثقافة السعودي، أنه تم اختيار دولة العراق لتكون ضيفة شرف في معرض الرياض للكتاب 2021 للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين ودورها التاريخي في إحراز النهضة الثقافية.

معرض الرياض للكتاب 1443

يعتبر معرض الرياض للكتاب 1443 هو الحدث الثقافي الأبرز الذي يستعد لاستقباله الكثيرون كل عام، فهو معرض عالمي تستهدف من خلاله المملكة العربية السعودية توفير كافة الكتب في مختلف المجالات، إيمانًا منها بأن شعب قارئ هو شعب واعٍ قادرًا على مواجهة التحديات وتحقيق نهضة وتقدم لبلاده.

تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

جاء تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 عن موعده الأساسي في شهر مارس من كل عام نتيجة للظروف الذي يشهده العالم وليس المملكة العربية السعودية وهو انتشار فيروس كورونا وتحور سلالاته، لذلك أطلقت وزارة الصحة السعودية عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء وتزايد أعداد الإصابات بين سكنها، وبناءً عليه قررت السلطات السعودية تأجيل موعد معرض الرياض للكتاب 2021 / 1443 حتى تكون الظروف مناسبة لإقامته.

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