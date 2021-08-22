رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021  آيفون –أندرويد العمر المناسب للقبول

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021 يتيح التقديم لأطفال رياض أطفال في منصة روضتي التعليمية من أي مكان في المملكة العربية السعودية، على أن يتبع خطوات التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 وإضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، قبل بداية العام الدراسي الجديد في السعودية على أن يتم التحاق الأطفال في المنظومة التعليمية ويكون أولياء الأمور على دارية كافة بكل مايخص الطفل، ومتابعته لتأهيلهم للدخول فيما بعد إلى المدارس الإبتدائية، يكون رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021 متاح للتنزل على أجهزة الآيفون، وأجهزة الأندرويد وبعد ذلك ملء البيانات.

رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021

أتاحت السلطات بالمملكة رابط التسجيل في منصة روضتى السعودية 1443 -2021 قبل بداية العام الدراسي الجديد على أن يتم تجسيل رياض الأطفال من خلال أجهزة الأندرويد والآيفون من الروابط الآتية:

رابط التّسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 أجهزة الأندرويد

رابط التّسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 أجهزة الأيفون

التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443

حُددت طريقة التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 على أن يتم اتباع الآتي:

تحميل تطبيق روضتي الافتراضية من الروابط السابقة.

الدخول على إنشاء حساب.

إضافة البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية لولي الأمر، رقم هوية الطفل، تاريخ ميلاد الطفل الهجري”.

النقر على التالي.

ملء البيانات المطلوبة.

إضافة كلمة السر وتأكيدها.

إضافة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الضغط على تسجيل.

إضافة اسم الطفل المراد تسجيله.

حدد جنس الطفل المراد تسجيله.

النقر على تسجيل.

في حالة الرغبة في تسجيل طفل آخري، الدخول على إيقونة “إضافة طفل”، ويمكن الضغط على إيقونة (إضافة متابع للطفل) لمتابعة التقارير الخاصة به.

منصة روضتي وزارة التعليم السعودية

أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة روضتي الافتراضية كأحد التطبيقات الإلكترونية لتستهدف مرحلة رياض الأطفال، وتوفر كافة الخدمات التعليمية للأطفال في تلك المرحلة لإعداد جيل متميز لأطفال الروضة السعوديين والمقيمين في المملكة، ووفرت رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021 للتيسير على أولياء الأمور.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق برابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021 آيفون –أندرويد العمر المناسب للقبول.