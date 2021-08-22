نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل مكافأة الطلاب 1443 من الكلية التقنية.. وشروط الحصول عليها من tvtc.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل مكافأة الطلاب 1443 تساؤلاً يدور في أدهان كافة المنتظرين مكافأة الكلية التقنية 1443 وأهم شروط الحصول على مكافأة الطلاب من الكلية التقنية وطريقة الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية 1443 على tvtc.gov.sa فهو الموقع الرسمي المعتمد لمعرفة موعد مكافأة الطلاب 1443 بعد أن اعتمدها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محددًا متى تنزل مكافأة الطلاب 1443 كل شهر.

متى تنزل مكافأة الطلاب 1443

تنزل مكافأة الكلية التقنية 1443 في نهاية كل شهر ميلادي أو تحديدًا في 27 من كل شهر ميلادي، كما يستمر صرفها بالإجازات الصيفية على أن يتضمن الأمر اكتمال الفصل التدريبي الثالث للحصول على المكافأة، وتكون 2000 ريال سعودي وشهادة تفوق لمن أنهى متطلبات التخرج، و 1000 ريال سعودي للمتدرب المتفوق في الفصل التدريبي.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب من الكلية التقنية

وضع مدير عام شئون المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شروط الحصول على مكافأة الطلاب 1443 من أجل تحفيز المتدربين والمتدربات على مزيد من التفوق والتميز خلال فترة التدريب، وتكون الشروط على النحو التالي:

يكون المتدرب سعودي.

عدم رسوبه أو حُرمه في أي مقرر تدريبي.

تحقيق معدل تراكمي لايقل عن 4.75 من 5.

عدم صدور عقوبة تأديبية ضد المتدرب.

لايكون موظف.

يكون من المنتظمين في الفترة الصباحية.

عدم انسحابه خلال الفترة التدريبية.

لايقل عدد الساعات المعتمدة في الفصل التدريبي عن 16 ساعة.

الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية

حددت الكلية التقنية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية إمكانية الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية للطلاب عبر موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

سجل دخول على موقع الكليّة التقنيّة. النقر على الخدمات الإلكترونية. الضغط على الاستعلام عن البطاقة البنكية للمتدرب. إضافة البيانات المطلوبة “رقم الهوية أو الإقامة، الرقم التدريبي”. الضغط على بحث. يتيح الموقع التفاصيل بموعد المكافأة للطلاب.

مع الحديث عن تساؤل متى تنزل مكافأة الطلاب 1443 لابد العلم أن المكافأة تكون متاحة لفئتين، الأولى للمتدرب الذي تخرج، والثانية للطالب المتفوق في الفصل التدريبي وخلال مراحل التدريب، بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بهذا الأمر.