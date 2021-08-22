من هي زوجة وليد مقداد نجم طيور الجنة أردنية الجنسية.. وحقيقة كبر سنها عنه

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عمر شويل - جدة من هي زوجة وليد مقداد نجم طيور الجنة واحدة من أشهر الشخصيات التى ظهرت على قناة طيور الجنة للأطفال، وازداد الحديث عنها بعد عقد قران وليد مقداد عليها، ليتداول داخل المملكة وخارجها معلومات عن زوجة وليد مقداد، خاصة أن الوليد خالد مقداد الابن الأكبر لخالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة التى أنشئت في عام 2008 وحققتها جماهيرية عالية في المجتمع العربي لمه تقدمه أغاني وأناشيد وبرامج أمنة على الأطفال لحمايتهم من العنف، ويعتبر وليد مقداد أبرز النجوم على شاشتها منذ طفولته، لتقديمه العديد من برامج الأطفال برفقة أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد

من هي زوجة وليد مقداد نجم طيور الجنة

من وقت الحديث عن حفل زفاف وليد مقداد والجميع يتساءل من هي زوجة وليد مقداد نجم طيور الجنة وسط انتشار شائعات عن أن سنها أكبر منه على “السوشيال ميديا”، بالإضافة إلى الشائعات عن فسخ خطوبتهما بعد عقد القران، وخرج وليد مقداد بنفى كل هذه الشائعات، قائلاً: “نور ليست أكبر مني”.

نور غسان مقداد

نور غسان مقداد هى زوجة وليد مقداد نجم قناة طيور الجنة وابن مالكها خالد مقداد، عقد قرانهم مؤخرًا، وهى من مواليد عام 1999 أي تبلغ من العمر 21 سنة ولدت في عمان، وتمتلك نور غسان مقداد الجنسية الأردنية، وتقيم في دولة الكويت.

التحقت نور غسان مقداد بالجامعة الكويتية قسم أدب عربي، بعد حصولها على الثانوية العامة، وليس بينهم صلة قرابة كما يردد البعض إنها ابنة عم أو خال وليد مقداد فهى مجرد تشابه أسماء، ولكنها حفيدة خال والدة خالد مقداد.

عقد قران الوليد مقداد

أصبح عقد قران الوليد مقداد على نور غسان مقداد الحدث الأبرز على الساحة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، وذكر وليد مقداد أن حفل الزفاف يمكن إقامته في تركيا، وتتمتع بشخصية لطيفة وأسلو راقي في التعامل، موضحًا إعجابه بأدبها وأخلاقها، ومن وقتها ظل التساؤل عن من هي زوجة وليد مقداد نجم طيور الجنة يتردد في المملكة وبين جماهير قناة طيور الجنة.