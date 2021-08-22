سلفة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

سلفة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودية لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الكثير من البنوك الشركات بتوفير كافة الخدمات للمواطنين وتقديم يد العون لهم لمساعدتهم في تلبي جميع متطلباتهم، حيث انه يوجد الكثير من المواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية الذين يعانون من أذمات مالية سيئة وهم غير قادرين علي تلبي متطلباتهم بسبب سوء المعيشة والأذمات المالية السيئة لذا يقوم الكثير من المصادر الكبيرة الخاصة بالشركات والبنوك بتوفير جميع المساعدات للمواطنين علي شكل قروض ميسرة ومتساهلة للمواطنين والحصول عليها بكل سهولة، والتي سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا كيفية الحصول علي تمويل سلفة النقدي بدون تحويل راتب وبدن كفيل، حيث يمكنكم اتباع مقالنا لتتعرف علي اهم الشروط واللازم توافرها.

احكام الحصول علي سلفة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي

تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقد أوضحت منصة سلفة الالكترونية بعض الشروط اللازمة التي لا بد من العميل المتقدم أن تتوفر لدية جميع الشروط وذلك من اجل الحصول علي التمويل، حيث توفر منصة سلفة تمويل نقدي يصل إلي 5000 ريال سعودي كحد اقصي وبدون تحويل راتب، وسوف نوضحك اهم الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

التمويل متاح لجميع المواطنين السعودين فقط. لا بد من العميل المتقدم أن يكون علي وظيفة ثابتة بدخل شهري ثابت. يجب أن لا يقل الدخل الشهري عند التقديم للتمويل الشخصي عن أربعة ألاف ريال سعودي. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام عند التقديم علي التمويل الشخصي. يلزم أن لا يزيد العميل المتقدم عن 70 عام.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من منصة سلفة

يمكن لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية التقديم علي تمويل سلفة الالكترونية بكل سهولة من خلال الإنترنت وبدون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرئيسي للشركة، حيث يتوجب عليك عند التقديم علي التمويل الشخصي البحث عن الصفحة الرئيسة ثم الدخول عليها وقم بتسجيل جميع البيانات الشخصية التي تطلب منك، وقم بتسجيل كتابة رقم الهاتف الجوال قم بالضغط علي موافق وانتظر الرد بالموافقة ولاكن لا بد من التأكد من توافر جميع الشروط لديك لكي يتم الموافقة.