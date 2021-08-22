شروط بنك التنمية الاجتماعية لتمويل العمل الحر وطريقة التقديم 1443

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عمر شويل - جدة يعمل بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر علي مساعدة جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع العمل الحر التي تعمل علي رفع اقتصاد الدولة وتوفر العديد من فرص العمل للعديد من الموطنين مما يُساعد في تخفيف العبء الواقع على حكومة المملكة فيما يخص توفير فرص عمل للشباب ومختلف أبناء الوطن، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي أهم الشروط للحصول علي التمويل.

شروط بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر



وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها من أجل التمكن من الحصول على قرض تمويل العمل الحر، وجاءت شروط قرض العمل الحر علي النحو التالي:

يجب إلا يقل عمر المقدم على طلب التمويل عن 18 عام في حالة الخدمات التخصصية، ولا يزيد عمره عن 60 عام.

لا يتخطى الراتب مبلغ 14 ألف ريال سعودي لموظف الحكومة أو موظف القطاع الخاص.

أن يكون قد مر عام على الأقل على مدة توظيف مُقدم الطلب.

يجب ألا يكون مقدم طلب التمويل مدينًا إلى بنك آخر بسداد قرض.

اجتياز الاختبار الائتماني لصاحب طلب القرض.

أن لا تزيد مدة التمويل عن خمسة سنوات.

تقديم وثيقة العمل الحر ” أو الترخيص اللازم وذلك في حالة مسار نشاط توحيه المركبات فقط.

توفير مستند التأمين على المركبة في حالة كان العمل الحر الذي يتم تمويله خاص بمركبات النقل الموجه.

قم بتقديم الضمانات الكافية إلى البنك والتي تضمن الالتزام بسداد أقساط القرض

الأوراق اللازمة لعملية التقديم على القرض

يشترط بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر وجود بعض الأوراق من أجل التقديم علي قرض العمل الحر:

رقم الهوية الوطنية مع العنوان الوطني

رقم الايبان (الحساب المصرفي) لصاحب الطلب

شهادة العمل الحر في حالة الرغبة في تمويل أي من الخدمات التخصصية

رخصة القيادة عند الرغبة في تمويل مركبة النقل التشاركي

رقم الهاتف الجوال المُسجل في حساب المستخدم على نظام أبشر.

طريقة التقديم على بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر



يمكن التقديم من أجل الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني، فقد أتاح البنك هذه الخدمة لجميع المواطنين من المتواجدين في أنحاء المملكة العربية السعودية لكي يستفيدوا منها في أي وقت ومن أي مكان بدون الحاجة للتوجه إلي مقر البنك من أجل تقديم الطلب، ويتم تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثم اضغط على الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال المعلومات الخاصة بالعميل في النفاذ الوطني وهي: اسم المستخدم ورقم الهوية. كلمة السر.

ثم اضغط على تسجيل الدخول

بعد ذلك سوف ينتقل العميل بعد التحقق من حسابه عبر بوابة النفاذ إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اضغط على الصفحة الرئيسية.

قم باختيار إضافة طلب جديد

اضغط على طلب الحصول على تمويل جديد.

قم باختيار منتج العمل الحر من المنتجات التمويلية المتاحة من قبل البنك

اضغط على تقديم.

ثم اضغط على الخدمات التخصصية

قم باختيار عنوان الفرع المراد سحب قرض العمل الحر منه تبعاً لمكان سكن العميل.

بعد ذلك اضغط على موافق.

قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة من قبل العميل وهي: الحالة الاجتماعية سواء أعزب أم متزوج. قم باختيار رقم وثيقة العمل الحر. حدد نوع العمل المراد سحب قرض العمل الحر من أجله، واختيار شخصي في حال عدم وجود نوع العمل ضمن الخيارات الواردة في البنك. قم بتحديد التخصص. اكتب وصف مختصر للنشاط المراد ممارسته بعد منح قرض العمل الحر للعميل.

إدخال بيانات عنوان العميل الوطني والتي تشمل المعلومات الآتية: رقم الهاتف الأرضي. مدينة الإقامة. اسم الحي. رقم صندوق البريد. رقم الجوال. الرمز البريدي. اسم الشارع.

إدخال بيانات المهنة والتي تشمل: تحديد المهنة في السجل المدني. اختيار المهنة الحقيقية. إدخال اسم البنك الذي يتعامل معه العميل. كتابة رقم الآيبان لحساب العميل البنكي.

إدخال بيانات المؤهل العملي والتي تشمل كل من المعلومات الآتية: الشهادة الدراسية. التخصص الدراسي. القطاع. جهة الدراسة. تاريخ الحصول على الشهادة الدراسية باليوم والشهر والسنة.

قم بإدخال الخبرات السابقة وشهادات الدورات التدريبية التي خضع لها المتقدم للحصول على قرض العمل الحر.

تحديد التعهد بصحة جميع البيانات المدخلة من قبل العميل.

الضغط على حفظ.

قم بإدخال جميع بيانات الكفيل أو جهة العمل

اضغط على حفظ بعد عملية الإدخال الصحيحة للبيانات.

قم بتحديد قيمة مبلغ التمويل المطلوب من قبل العميل للعمل الحر

اضغط على زر حفظ.

قم بطباعة نموذج التعهد والكفالة عبر الموقع الرسمي للبنك في حال عدم لزوم وجود الكفيل.

ختم التعهد من قبل جهة العمل التابع لها طالب قرض العمل الحر.

في حال وجود كفيل يجب علي الكفيل الدخول إلى حسابه الرسمي إلى بنك التنمية الاجتماعي والضغط على موافقة طلب الكفالة في القرض.

يراجع العميل البنك حسب الموعد المحدد من قبلهم لاستلام القرض.

إصدار وثيقة العمل الحر

يشترط قبل الحصول على قرض تمويل العمل الحر لأي مواطن في المملكة السعودية استخراج وثيقة العمل الحر، ويمكن إصدار الوثيقة مجانيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى منصة العمل الحر.

بعد ذلك اضغط على أيقونة سجل معنا من الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم تعبئة نموذج إنشاء الحساب من خلال إدخال البيانات التالية: رقم الهاتف الجوال. كلمة المرور. الفئة أو الخدمة التي يقدمها الفرد.

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.

اضغط على إنشاء حساب.

قم بإدخال الرمز التأكيدي المرسل إلى رقم الهاتف الجوال المستخدم.

بعد ذلك تفعيل حساب أبشر.

ثم اختيار التخصص الذي يريد الفرد العمل به.

الدخول إلى الحساب.

اضغط على أصدر وثيقة الآن.

اختيار المهنة أو الوظيفة.

ثم قم بإدخال رابط الموقع الذي تعمل على نشر أعمالك به.

قم بإرفاق جميع ملفات الأعمال من خلال قسم أرفق الملفات.

وأخيرًا اضغط على إصدار الوثيقة.

شروط قرض العمل الحر للنساء

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن شروط التقديم على تمويل العمل الحر للنساء، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة بطلب الحصول على القرض حاملة للجنسية السعودية.

يمكن أن تكون السيدة المتقدمة أجنبية غير حاملة للجنسية السعودية، ولكن يشترط أن يكون طفلها سعودي.

يجب ألا يقل عمل المتقدمة للحصول على التمويل عن 18 سنة، ولا يتجاوز 60 سنة.

ألا تدين المتقدمة للحصول على طلب التمويل بأي ديون لبنوك أخرى لسداد القروض

في حال السيدة موظفة في الحكومة أو القطاع الخاص، فيجب ألا يتخطى راتبها مبلغ 14 ألف ريال سعودي.

يشترط فترة التمويل المجاني لا تتجاوز خمس سنوات.

ضرورة اجتياز اختبار الائتمان.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي شروط بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر، وطريقة التقديم من أجل الحصول علي التمويل، بجانب معرفة الشروط الخاصة بالنساء من أجل الحصول علي التمويل.