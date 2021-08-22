نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية 2021 في المقال التالي
رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية 2021، حيث يستعلم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في برنامج ساعد التوظيف، فمن خلال البرنامج يتوفر قاعدة بيانات كبيرة تشمل الكثير من الأشخاص الباحثين عن عمل، حيث يقوم جميع الأفراد بتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، بالإضافة الي تسجيل الخبرات والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها في البرنامج، ومن ثم يقوم برنامج ساعد بترشيح هؤلاء الأفراد لعدد من الوظائف الحكومية الخالية التي تكون متوفرة بعدد من الجهات داخل المملكة، ويعمل برنامج ساعد الي تقديم يد المساعدة للعديد من المواطنين في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، وسوف نبرز لكم شروط التسجيل في ساعد وتوضيح رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية.
شروط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف
يتم التسجيل في برنامج التوظيف من خلال ضرورة توافر عدد من الشروط العامة التي تسري علي المستفيدين من البرنامج، ومن شروط التقديم في برنامج ساعد ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية وأن لا يتعدى عمره عن 45 عام.
- يجب أن يكون الشخص من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة.
- يجب أن لا يكون الشخص قد حصل على أي وظيفة أخري سابقاً.
- يشترط أن يتميز الشخص بالالتزام بالقانون وليس لديه أي مشاكل وقضايا بأي أحكام أو أن يكون قد تم الحكم عليه بالسجن سابقاً.
- يشترط أن يكون الشخص لائقاً بدنياً وطبياً ولديه القدرة علي القيام بالمهام الوظيفية.
- يجب أن لا يكون قد تم فصل الشخص الراغب في التقديم من قبل بأي عمل خدمي بالدولة.
رابط التقديم في برنامج ساعد التوظيف
يتم التقديم في برنامج ساعد التوظيف من خلال الدخول علي منصة مسار بتنفيذ الخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: منصة مسار.
- اختيار “تسجيل جديد”.
- يتم تسجيل بعض البيانات المطلوبة مثل رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس.
- يتم إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.
- يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالاتصال الخاصة بكل شخص مثل العنوان، عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.
- يجب تسجيل البيانات الخاصة بالدراسة مثل تاريخ التخرج والتأهيل، مع رفع صورة من شهادة التأهيل الخاصة بكل شخص.
- يجب أن يتم إرفاق بيانات الخبرة في حالة توافرها مع إرفاق البيانات الخاصة بالدورات التدريبية.
- الضغط علي حفظ الطلب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.