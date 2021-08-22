رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية 2021، حيث يستعلم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في برنامج ساعد التوظيف، فمن خلال البرنامج يتوفر قاعدة بيانات كبيرة تشمل الكثير من الأشخاص الباحثين عن عمل، حيث يقوم جميع الأفراد بتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، بالإضافة الي تسجيل الخبرات والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها في البرنامج، ومن ثم يقوم برنامج ساعد بترشيح هؤلاء الأفراد لعدد من الوظائف الحكومية الخالية التي تكون متوفرة بعدد من الجهات داخل المملكة، ويعمل برنامج ساعد الي تقديم يد المساعدة للعديد من المواطنين في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، وسوف نبرز لكم شروط التسجيل في ساعد وتوضيح رابط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية.

شروط التسجيل في برنامج ساعد للتوظيف

يتم التسجيل في برنامج التوظيف من خلال ضرورة توافر عدد من الشروط العامة التي تسري علي المستفيدين من البرنامج، ومن شروط التقديم في برنامج ساعد ما يلي:

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية وأن لا يتعدى عمره عن 45 عام.

يجب أن يكون الشخص من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة.

يجب أن لا يكون الشخص قد حصل على أي وظيفة أخري سابقاً.

يشترط أن يتميز الشخص بالالتزام بالقانون وليس لديه أي مشاكل وقضايا بأي أحكام أو أن يكون قد تم الحكم عليه بالسجن سابقاً.

يشترط أن يكون الشخص لائقاً بدنياً وطبياً ولديه القدرة علي القيام بالمهام الوظيفية.

يجب أن لا يكون قد تم فصل الشخص الراغب في التقديم من قبل بأي عمل خدمي بالدولة.

رابط التقديم في برنامج ساعد التوظيف

يتم التقديم في برنامج ساعد التوظيف من خلال الدخول علي منصة مسار بتنفيذ الخطوات التالية: