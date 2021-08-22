الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة برقم الهوية والسجل المدني

الاستعلام عن العمالة الجديدة تعد من اهم الخدمات المتاحة من ابشر التي تهم المقيمين والوافدين بالمملكة حيث تهتم منصة ابشر بجميع الخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين والوافدين بالمملكة ، حيث تعد منصة ابشر منصة إلكترونيه تتيح للوافدين إنهاء المعاملات الخاصة بهم دون تكلفة العناء في الذهاب إلى المكاتب وإنهاء اجراءات الأوراق،وتعمل منصة ابشر على الربط الإلكتروني بين جميع قطاعات الحكومة من الجوزات أو المروان أو الأحوال المدنية،والاستعلام عن العمالة الجديد يتم من خلال وزارة الداخلية التي تعمل على حماية حقوق العامل ومعاملاته وكذلك الزائرين للملكة.

الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر. الضغط على الخدمات الالكتروانية. الضغط على خدمة الجوازات. الضغط على خدمة عن العمالة الجديدة . كتابة كافة البيانات من التاريخ والاسم والرقم وكتابة الرمز المرئي. التأكد من كتابة البيانات بدقة. الضغط على بند اعرض وظهور المعلومات الخاصة بالعمالة.

الاستعلام عن العمالة الجديدة برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر. الضغط على الخدمات الالكتروانية. الضغط على خدمة الجوازات. الضغط على خدمة عن العمالة الجديدة . كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد لها. كتابة تاريخ الميلاد والرمز المرئي. الضغط على بند اعرض. ظهور المعلومات الخاصة بوصول العامل إلى المملكة.

الاستعلام عن العمالة الجديدة برقم السجل المدني

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر. الضغط على ابشر أفراد للخدمات الالكتروانية. تسجيل الدخول ألي المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على قائمة الخدمات واختيار خدمة الجوازات. الضغط على خدمة عن العمالة الجديدة . اختيار الاستعلام عن طريق السجل المدني. كتابة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد والرمز المرئي. الضغط على بند اعرض. ظهور نافذة بها كل المعلومات والتفاصيل التي يريد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن تجديد الإقامة

الدخول إلى منصة ابشر. يتم تسجيل الدخول وذلك بكتابة الاسم أو رقم الهوية المسجل بالموقع وكلمة المرور. الضغط على اختيار الاستعلامات الالكترونية. ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية الاقامة. بعد ذلك أدخال رقم الاقامة للشخص المستعلم عنه ثم كتابة رمز التحقق. الضغط على استعلام. يتم عرض اسم العامل ومدة الاقامة وتاريخ انتهائها. ولتجديد اقامة أي عامل يقوم باختيار تجديد الاقامة بعد الدخول مباشرة على رابط ابشر. عرض أسماء جميع العاملين ليختار تجديد اقامة ايً منهم بسهولة تامة.

الاستعلام عن العمالة عبر موقع وزارة الداخلية

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية. اختيار الخدمات الالكتروانية. الضغط على الاستعلام عن العمالة الجديدة. اختيار قائمة الاستعلامات. ثم بعد ذلك الضغط على الجوازات. ملئ البيانات اللازمة منها رقم الهوية لصاحب العمل وتاريخ الميلاد سواء كان بالهجري أو الميلادي. الضغط على زر عرض. ظهور جميع البيانات اللازمة عن العمالة الجديدة منها اسم العمالة الوافدة والمهنة المسجلة للعمالة.

الاستعلام عن العمالة تحت كفالتي

الدخول على موقع ابشر الإلكتروني . ثم اختيار ابشر للأفراد. يتم اختيار الجوازات الموجود بقائمة الاستعلامات الإلكترونية. اختيار الاستعلام عن عامل وافد برقم الكفيل. يتم أدخال بعض البيانات وهي رقم هويته وتاريخ ميلاده بالهجري أو الميلادي والرمز المرئي. الضغط على عرض. عرض كل البيانات المستعلم عنها بخصوص العمالة التي تحت كفالته وهي اسم العامل ومهنته ورقم دخول الحدود ورقم جواز السفر وجنسيته وتاريخ الدخول.

والجدير بالذكر أن خطوة الاستعلام عن العمالة الجديدة التي تتم من قبل الكفيل سهلت علية البحث وذلك من خلال الاستعلام الكتروانيا برقم الهوية أو السجل المدني وغيرها من الاستعلامات التي تحفظ الحقوق وتسهيل رقابه الدولة، وقد سهلت هذه الخدمة على أصحاب الإعمال كثرة البحث عن العمالة الجديدة بالدخول إلى منصة ابشر من خلال وزارة الداخلية التي تخدم جميع الفئات والأفراد والشركات وتسهيل كافة الاجراءت الكتروانيا.