التسجيل في خدمة النقل المدرسي والرسوم الخاصة بسداد النقل عبر نظام نور

التسجيل في خدمة النقل المدرسي التى اعلنت عنها وزة التعليم السعودى للاوليياء الامور لتسهيل تسجيل ابنائهمفى خدمة النقل من خلال الاتوبيسات الخاصة بالمدارس الحكوكة والخاصة، وتعد خدمة النقل مملوكه للشركة القابضة العامة حيث أن لها مسئوليه المالية المنفصلة وذلك من خلال نظام نور، حيث ان هذا النظام وفر كثير من الجهد على الطلاب وأولياء الأمور للاشتراك في الخدمات الخاصة بالنقل المدرسي لذلك ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة، ويتم تجهيزها بأفضل المعدات لتكون آمنه للطلاب و الطالبات، حيث يمكن لولي الأمر التسجيل بكل سهولة في هذه الخدمة بدون وجود اي شروط لخدمة النقل، ويقدم نظام نور العديد من الخدمات للاولياء الامور الخاصة بشئون الطلاب كشروط نقل الطالب من مدرسة إلى اخرى وغيرة الكثير.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

الدخول الى الموقع الرسمي لنظام نور. كتابه كلمه المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول وكتابة رمز التحقق ثم الضغط على كلمه “تسجيل الدخول”. يلى ذلك الضغط على كلمه النقل المدرسي. ثم اختر رمز طلب النقل المدرسي لهذه السنة الدراسية. يتم اللموافقة على الشروط والأحكام. ادخال البينات المطلوبة. التأكد من رقم هاتف الوالد سيتم إرسال رسالة رمز التأكيد. الضغط على سداد وذلك من أجل دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل. وصول رسالة لتأكيد على سداد الرسوم ستقوم بالضغط علي نعم. بعد سداد الرسوم ستظهر لك حالة الطلب من الشركة وسيكون عليك الاحتفاظ برقم الفاتورة.

الرسوم الخاصة بسداد النقل عبر نظام نور

بعد أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الطالب او الطالبة فى النقل المدرسي، ينبغي عليه دفع الرسوم الخاصة بالخدمة التى تحددها الشركة الخاصة بالنقل ذلك حتي يتم تأكيد اشتراك الطلاب: