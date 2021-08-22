نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية يفجرها الطيران السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل الكثيرين في الدولتين، ولعل هذا يظهر بوضوح عند رؤية البحث المتواصل والمستمر على مدار الساعة عن أي مستجدات عن الأمر، حيث يحظى هذا الشأن باهتمام بالغ؛ نظرًا لتعلقه بمستقبل الآلاف الذين يريدن العودة للسعودية من مصر والعكس لاستكمال أعمالهم أو إجازتهم، وقد فجر الطيران السعودي مفاجأة كبرى بهذا الصدد وفيما يلي التفاصيل.

مفاجأة الطيران السعودي بخصوص موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

استقبل حساب شركة الخطوط السعودية للطيران سؤالًا حول موعد إعادة تسيير الرحلات الجوية بين مصر السعودية وكانت المفاجأة في الإجابة.

وجاءت الإفادة من الحساب التابع لشركة الطيران السعودي لتقول إن الطيران مفتوح بالفعل من وإلى مصر وهو ما يعتقد الكثيرون عكسه بالكامل.

اشتراطات دخول المصريين إلى السعودية في 2021

يُسمح بدخول غير حاملي الجنسية السعودية إلى أراضي المملكة إذا حصلوا على أحد اللقاحات الآتي ذكرها:

لقاح فايزر جرعتين.

أو جرعتين من لقاح موديرنا.

يمكن الدخول أيضا إلى المملكة حال إبراز شهادة بالحصول على جرعة واحدة من لقاح جونسون.

كما تشترط السعودية أن يحمل القادمون إليها شهادة صحية معتمدة من دولهم تفيد بتلقيهم اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وفي الوقت نفسه يجب على المسافرين إلى السعودية حمل هذه الشهادة في أي وقت طوال تواجدهم على أراضي المملكة.

ويمكن للحاصلين على كل من لقاحي سينوفارم و سينوفاك الدخول إلى المملكة ولكن بشرط واحد هو:

حصولهم على جرعة واحدة من أي من اللقاحات المشار إليه فيها في المقال.

وأعلنت السلطات السعودية في الوقت نفسه للباحثين عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية أنه عليهم تعبئة نموذج عبر موقع مقيم Muqeem مشيرة إلى أن هذه التعبئة ستتم في أي حالة سواء كنت حاصلًا على اللقاحات المعتدة أو لا.

وأنهت السعودية تعليق سفر القادمين من:

الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا وعدد آخر من الدول.

وفي الوقت نفسه أكدت على أن جميع القادمين إليها من أي دولة سيخضعون لحجر صحي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة.