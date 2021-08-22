كيفية معرفة نتيجة ولدى من نظام نور واستخراج درجات الطلاب 1442

كيفية معرفة نتيجة ولدى من نظام نور كثيرا ما يبحث عنه أولياء الأمور من خلال نظام نور التي أصدرات وزارة التعليم السعودي لمساعدة الطلاب في جميع المراحل، وتعمل المملكة على تحويل اغلب الأنظمة إلى انظمه رقمية إلكترونية لتسهيل الوضع على المواطنين بالمملكة وقد ساعد نظام نور الكثير من المعلمين والطلاب دون الذهاب إلى مكاتب الوزارة وبذل الجهد وضياع الوقت، كما أن نظام نور يتيح الحصول على نتائج اختبارات الطلاب في المملكة العربية السعودية ويتم وصفه بأحد الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، ومن خلال نظام نور يمكن معرفة نتيجة ولد وكذلك التسجيل ومعرفة النتيجة برقم الهوية وشروط نقل الطالب من مدرسة إلى اخرى وغيرها من الخدمات المتاحة من نظام نور.



كيفية معرفة نتيجة ولدى من نظام نور

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور. إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. من قائمة الخدمات اختيار نتائج الاختبارات. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب. ظهور نتائج اختبارات المواد الدراسية التي حصل عليها الطالب.

كيفية استخراج درجات الطلاب 1442

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور. إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. من قائمة الخدمات اختيار نتائج الاختبارات. يتم اختيار الفصل الدراسي للطالب الذي يود معرفة نتائجه به. ثم الضغط على بحث. يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بمعلومات الطالب. الضغط على خيار التقارير. الضغط على اختيار تقارير الطلاب. ثم الضغط على اختيار الإشعار بنتيجة الطالب. يتم الضغط على نتيجة المواد الدراسية المتاح الاستعلام عنها عبر نظام نور.

خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر

الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي. ثم الدخول على رابط تسجيل ولي الأمر. ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة في خانة ولى الأمر. ثم تسجيل طالب جديد ويجب مراعاة كتابة البيانات بشكل صحيح. يتم كتابة رقم هوية وإقامة وتاريخ الميلاد. ثم كتابة بيانات الطالب. يتم اختيار المدرسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب والضغط على تسجيل الطلب.

تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

الدخول على رابط منصة نور الإلكترونية.

الدخول على تسجيل ولي أمر جديد”.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من “رقم الإقامة أو رقم الهوية”.

ثم تعيين اسم مستخدم للحساب على المنصة و النقر على التالي. إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية وتحديد صلة القرابة التي تربط بينك وبين الطالب أو الطالبة.

وبعد ذلك إدخال تاريخ ميلاد الطالب.

بعد الانتهاء بالنقر على تدقيق.

نظام نور ولى أمر الطالب

يختص نظام نور بالمعلمين والمعلمات والادرايين فقط ولكن يخص أيضا أولياء الأمور الذي يقدم لهم لوحة إلكترونية التي يمكن من خلالها تسجيل الطلاب في الروضات الحكومية أو تسجيل التحاقهم بالصف الأول الابتدائي إلكترونياً الذين لا يفهمون القيام بعملية التسجيل لوحدهم، بالإضافة للتعرف على نتائج الطلاب إلكترونياً بسهولة وكذلك متابعة التقارير الدراسية للطلاب فيما يتعلق بالواجبات الدراسية والاختبارات الفصلية الخاصة بهم