رابط تقديم وظائف جامعة نجران للرجال والنساء // وظائف أكاديمية تعرف على التخصصات والشروط

رابط تقديم وظائف جامعة نجران، أصبح محل بحث مكثف بعد أن أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بالكفاءات السعودية من الجنسين ” الرجال، النساء”، بنظام التعاقد الحر للعام الدراسي الجديد ودعت الراغبين في التسجيل على وظائف ” أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ”، وحددت بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التسجيل، وحددت مواعيد التقديم على الوظائف الشاغرة، وكذالك الشهادات والأوراق الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل وكافة الضوابط الخاصة بالإعلان، وهو ما سنقدمه لقرائنا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني من خلال هذا المقال فتابعونا.

رابط تقديم وظائف جامعة نجران 1443

الدخول على رابط التقديم acadenyjobs.nu.edu.sa. تسجيل البيانات الشخصية ” اسم المستخدم، رقم الهوية الوطنية”. تسجيل كلمة المرور ثم الضغط على أيقونة تسجيل دخول. الاطلاع على الوظائف المتوفرة واختيار التسجيل على الوظيفة التي تناسب مؤهلك العلمي. تسجيل بياناتك العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت. تأكيد التسجيل وطباعة طلب التقديم.

موعد التسجيل بوظائف جامعة نجران

كما جاء في إعلان التوظيف فأن التقديم لمدة أسبوع يبدأ، من يوم 2021/08/20 الموافق 1443/01/13 هجري، وأسبقية التسجيل ليس لها أي أفضلية عند المفاضلة بين المتقدمين.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف الأكاديمية بجامعة نجران

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه من الجامعات السعودية أو جامعات دولية معترف بها.

تخصص الدكتوراه يكون أمتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير.

أن تكون الشهادات تم الحصول عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

التقدير العام جيد جداً على الأقل ويفضل التقديرات الأعلى.

أجتياز المتقدم للوظيفة كافة الاختبارات المقررة وكذالك المقابلات الشخصية المقررة.

أن يرفق المتقدم للوظائف شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للتقديم على الوظائف الصحية والفنية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة نجران