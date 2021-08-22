فتح حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري NCB

فتح حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري، قام البنك الأهلي التجاري الشهير في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حساب جديد لجميع العملاء، وهو حساب الذهب وهو يتفق مع جميع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يتخالف معها في شيء، ويقدم المصرف لجميع العملاء قروض تمويلية سهلة وربح قيمته 0% عند طلب القرض من خلال رابط المصرف.

حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري

حساب الذهب المقدم حديثًا من البنك الأهلي التجاري هو حساب جديد بدون آجال، يسمح للعميل بأن يشتري الذهب ويبيعه بسهولة بفئة الجرام، ويسهل من إجراء جميع المعاملات الذهبية بدون ضرائب أو رسوم أخرى.

شروط فتح حساب الذهب في البنك الأهلي

أما عن الشروط التي حددها البنك لفتح حساب الذهب هي شروط بسيطة:

بدايةً من عمر 18 سنة يمكن للعميل أن يقوم بفتح حساب الذهب. مسموح للعملاء جميعهم سواء كانوا سعوديين أو أجانب. غير مسموح بنقل حساب الذهب للأفراد من حساب لحساب آخر بالنسبة لصفقات البيع والشراء. غير مسموح بفتح أكثر من حساب ذهب لعميل واحد.

بيع وشراء الذهب من بنك NBC

تتم صفقات الذهب للفرد من خلال مضاعفة قيمة العشر جرامات ذهب.

أدنى قيمة لفتح حساب الذهب في البنوك هي عشر جرامات.

مسموح بإجراء عمليات البيع والشراء في المصرف بدايةً من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.

ويتاح إجراؤها من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً على مدار 12 ساعة.

مميزات حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري للأفراد

أما عن أفضل مزايا فتح حساب ذهب في البنك الأهلي التجاري هي: