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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري NCB في المقال التالي
فتح حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري، قام البنك الأهلي التجاري الشهير في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حساب جديد لجميع العملاء، وهو حساب الذهب وهو يتفق مع جميع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يتخالف معها في شيء، ويقدم المصرف لجميع العملاء قروض تمويلية سهلة وربح قيمته 0% عند طلب القرض من خلال رابط المصرف.
حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري
حساب الذهب المقدم حديثًا من البنك الأهلي التجاري هو حساب جديد بدون آجال، يسمح للعميل بأن يشتري الذهب ويبيعه بسهولة بفئة الجرام، ويسهل من إجراء جميع المعاملات الذهبية بدون ضرائب أو رسوم أخرى.
شروط فتح حساب الذهب في البنك الأهلي
أما عن الشروط التي حددها البنك لفتح حساب الذهب هي شروط بسيطة:
- بدايةً من عمر 18 سنة يمكن للعميل أن يقوم بفتح حساب الذهب.
- مسموح للعملاء جميعهم سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
- غير مسموح بنقل حساب الذهب للأفراد من حساب لحساب آخر بالنسبة لصفقات البيع والشراء.
- غير مسموح بفتح أكثر من حساب ذهب لعميل واحد.
بيع وشراء الذهب من بنك NBC
- تتم صفقات الذهب للفرد من خلال مضاعفة قيمة العشر جرامات ذهب.
- أدنى قيمة لفتح حساب الذهب في البنوك هي عشر جرامات.
- مسموح بإجراء عمليات البيع والشراء في المصرف بدايةً من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.
- ويتاح إجراؤها من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً على مدار 12 ساعة.
مميزات حساب الذهب في البنك الأهلي التجاري للأفراد
أما عن أفضل مزايا فتح حساب ذهب في البنك الأهلي التجاري هي:
- يسمح للعميل بفتح حساب الذهب بدون قلق من مخالفته للشريعة الإسلامية.
- يسهل من فتح الحساب في البنك بدون شروط معقدة.
- العملة المستخدمة في حساب الذهب هي الجرامات.
- يسمح بأكثر من طريقة من أجل للتعامل مع الذهب أما من خلال تطبيق البنك أو الموقع الإلكتروني الخاص به أو من خلال فروع البنك الأهلي التجاري.
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