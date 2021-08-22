50,000 ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتب بجدولة ميسرة لدى إمكان للتمويل

50 ألف ريال سعودي هو المبلغ التمويلي المتاح عند الحصول على طلب تمويل ميسر للعملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية بشرط توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي ومن ضمن الشروط المتاحة توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل وكذلك يجب أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً فأكثر من ذلك ويتم التقديم الإلكتروني عبر تطبيق الجوال كذلك التابع إلى إمكان للتمويل للحصول على عرض تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل راتب العميل لدى شركة إمكان المقدمة من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة تصل ربما إلى خمس سنوات في المملكة.

أهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل إمكان في المملكة

هناك كذلك شروط عديدة ومتنوعة من أجل الموافقة على طلب تمويل إمكان الميسر السعودي التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير دخل ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي في المملكة وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة التي تمنحها شركة إمكان للتمويل بالمملكة كذلك لذلك نوضح للجميع كافة وأهم الشروط كما يلي بكافة التفاصيل:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي لدى تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي.

يطلب رابط تمويل إمكان إيضاً من جميع العملاء السعوديين توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل.

يحتاج إمكان للتمويل إيضاً أن يكون عمر العميل المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عاماً ويصل حتى ستون عاماً للحصول على الموافقة.

مميزات برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي

الآن تمويل إمكان الميسر السعودي من أهم التمويلات الإجتماعية الميسرة التي يقدمها لجميع العملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية بشرط توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي وذلك من أجل الموافقة على طلب التمويل والحصول على كافة المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل: