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الاستعلام عن التعاميم الأمنية برقم الهوية الوطنية إلكترونياً 1443، حيث تعتبر خدمة الاستفسار عن التعاميم الأمنية من الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الخدمة يتعرف كل فرد علي المخالفات التي تم الوقوع بها من جانب المواطن أو المقيم، فمن خلال هذه الخدمة تهدف المملكة الي ضبط الإيقاع بالشارع السعودي مع العمل علي مواجهة جميع المخالفين والتصدي للخارجين عن القانون، علاوة علي ذلك يتم حث المواطنين علي الالتزام بجميع القيم الإنسانية، وقد عملت وزارة الداخلية علي توفير خدمة الاستعلام عن التعاميم من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال منصة أبشر، وذلك وفق الخدمات الإلكترونية التي تعد لها المملكة لخطط الرؤية الاقتصادية حتي عام 2030 في التعامل الإلكتروني فقط لخدمات المواطنين، وسنوضح لكم طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية برقم الهوية الوطنية إلكترونياً.
خطوات الاستعلام عن التعاميم الهوية برقم الهوية إلكترونياً
تتوفر خدمة الاستعلام عن خدمات التعاميم المختلفة الخاصة بالمواطنين بالمملكة العربية السعودية من خلال بعض الخطوات البسيطة وذلك لجميع المواطنين علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
- الدخول علي الموقع واختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- الضغط علي خدمات ديوان وزارة الداخلية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المحدد له.
- الضغط علي عرض التفاصيل.
الاستعلام عن تعاميم المخالفات العامة للمواطنين بالمملكة
تحرص وزارة الداخلية علي توفير بدائل خدمية لاستعلامات المواطنين من أجل توفير أكثر من وسيلة لتوفير الوقت والجهد الخاص بكل شخص من أجل الاستعلام عن خدمات التعاميم العامة والمخالفات العامة للمواطنين داخل المملكة، علي أن يتم الاستعلام بالطريقة التالية:
- الدخول إلكترونياً من خلال منصة الاستعلام التالية منصة أبشر.
- الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- التوجه الي اختيار الخدمات العامة الإلكترونية بالموقع.
- اختيار خدمة التعاميم الخاصة بالمخالفات بأعلي الصفحة.
- يتم إدخال رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي في المكان المحدد له.
- الضغط علي استعلام لتنبثق صفحة جديدة بها جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفات التي تم توقيعها علي كل مواطن.
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