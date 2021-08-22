نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية عبر برنامج زود الادخاري المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس من الصعب الآن أن تحصل على مليون ريال سعودي عن طريق الادخار المدعوم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لعملائه، فهو أحد المنتجات الذي يقدمها البنك بتفعيل برامج ادخارية بدعم مالي تساعد الفرد على تحصيل المبلغ الذي يريده بعد فترة زمنية محددة، عن طريق مجموعة مختلفة من الخطط الادخارية المميزة، عند طريق ادخار مبالغ شهرية بسيطة مع سهولة سحبها، والعمل على الالتزام بالخطة الادخارية والاستثمارية عن طريق برنامج زود الادخاري الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، والذي يتميز بمجموعة كبيرة من المميزات مع التوضيح بالأمثلة عن كيفية الحصول على هذه المبالغ.

مميزات زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية

حوافز نقدية شهرية تصل الى 20%.

يقدم البنك حافز نقدي عن نهاية مدة الادخار بمبلغ 3000 يال.

توافق البرنامج مع الشريعة الإسلامية.

سهولة إدارة المخدرات الشهرية.

اجراء عمليات السحب والإيداع بدون فرض رسوم.

يطبق الحد الأدنى للحافز الشهري المقدم من البنك بنحو 20 ريال والحد الأعلى 200 يال.

لا يوجد عدد محدد للمدخرات.

مدة الادخار 5 سنوات.

يتم إضافة الحافز الشهري مع بداية الشهر التالي.

سهولة الإيداع من خلال قنوات متعددة مصل الصراف والفروع.

مثال على برنامج زود الادخاري

في البداية يتم وضع مبلغ 6000 ريال ضمن حساب زود الادخاري من قبل بنك التنمية الاجتماعية وفي حالة إيداع العميل مبلغ 1000 ريال شهري بمدة 5 سنوات (60شهر) يصبح مجموع الأموال التي تم ادخارها 66000 ريال ومع إضافة حوافز بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 15000 ريال يحصل العميل في نهاية المدة على مبلغ 81000 ريال.

ويوضح الفيديو التالي تفاصيل البرنامج.

كيف تحصل على مليون ريال من حساب زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية

في حالة الرغبة في الحصول على مبلغ مليون ريال بعد مضي 5 سنوات من حساب زود الادخاري وفقاً لحاسبة البرنامج فهذا يعني أنه يجب عليك إيداع مبلغ 16317 ريال شهرياً، مع الاحتفاظ بمبلغ 6000 ريال في الحساب، وبالتالي تكون ثمرة الادخار 1000020 ريال.

التقديم على برنامج زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية

يمكن التقديم على البرنامج بكل سهولة والبدء في اجراءات فتح الحساب عن طريق الإنترنت من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي، وعلى أن يكون المتقدم ضمن الشرائح المخول لها فتح حساب في بنك التنمية الاجتماعية، ويمكنكم التقديم الآن إلكترونياً والتعرف على المزيد من المعلومات من خلال الدخول على زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية والشروع في التقديم الكترونياً ثم الذهاب الى احد الفروع لاستكمال الإجراءات.