نفقة المرأة في السعودية أهم القرارات الجديدة للمطلقات إذا رفضت الزوجة الصلح

نفقة المرأة في السعودية تعد حق من حقوق الزوجة على الرجل بعد توثيق الطلاق، وتحدد حسب الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية وحق النفقة في المملكة من الأوامر التي تنظمها وزارة العدل السعودية وفقا للشرع وقانون الأحوال الشخصية وهي مبلغ يصرف للزوجة المطلقة من أموال زوجها ولها أنواع متعددة ونفقة المرأة في السعودية تشغل عدد كبير من المواطنين ويتساءلون عن نسبة النفقة التي تستحقها الزوجة السعودية المطلقة من دخل زوجها السابق وسوف نتناول جوانب متعددة من موضوع نفقة المرأة في السعودية مثل أنواع النفقة وهل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق وحساب النفقة وحكم أمتناع الزوج عن دفع النفقة.

أنواع نفقة المرأة في السعودية

نفقة العدة وهي مبالغ تستحقها الزوجة المطلقة عن فترة العدة بعد الطلاق، و ما يلزم من مصاريف للطعام، واللبس والعلاج حتى انتهاء مده العدة. نفقة أطفال المرأة المطلقة

الكسوة والملبس: على الزوج توفير ملابس كسوة الشتاء وكسوة للصيف،وجميع احتياجاتهم من الملابس .

الطعام والشراب توفير الغذاء.

لو كان الزوج غنيا عليه دفع نفقة خادم خاصة إذا كانت الزوجة لا تستطيع الخدمة.

السكن:لابد أن يوفر الزوج مسكناً نظيفاً وصحياً يشمل كل ما يلزم من أدوات منزلية ،وأثاث ويكون مستقل، وخالي من أي شريك لها من أقارب الزوج إلا بموافقتها.

العلاج والمرض على الزوج دفع مصاريف العلاج.

تكاليف التعليم لو كانت المطلقة لديها أبناء في مراحل التعليم يجب أن يوفر الزوج مصاريف التعليم للأبناء.

ما هي نسبة النفقة من دخل الزوج في السعودية؟

تحدد نسبة النفقة المستحقة للمرأة في السعودية حسب دخل الزوج إذا كان له مورد ثابت وراتب شهري تحدد المحكمة جزء منه يضمن لها وأبنائها حياة مستقرة وكريمة من مسكن ومأكل ومشرب ومصروفات للعلاج والتعليم حتى لا يتضرر الأطفال من الطلاق ونفقة المرأة في السعودية ليس لها رقم محدد ولكن يتم تقديرها وفقاً لحال الزوج و التزمتاه، ومصاريفه أحتياجات أسرته وأولاده، ويتم اقتطاعها من دخل الزوج وتقدر ب 1000 ريال سعودي حتى 1500حسب المستندات المقدمة من الزوجة عن مقدار دخله وما يملكه ومقدار الديون وفي حال تقدير نفقة المطلقة السعودية لابد من مراعاة عدة أمور مثل:

مستوى المعيشة في المنطقة التي يقطن بها الأبناء.

قدرة المرأة على الأنفاق في حال كان لديها دخل.

الحالة لاجتماعية للمستحقين للنفقة.

أهم القرارات الجديدة للمطلقات2021

أصدر وزير العدل السعودي الدكتور”وليد بن محمد الصمعاني ” قرارا بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيقه (أن لا طلاق إلا بحضور الطرفين الزوج والزوجة أمام المحكمة)حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الطلاق وفسخ عقد الزواج إلزامي حضور الزوجين ، وإقرار جميع الحقوق المترتبة على الطلاق من حضانة الأطفال ونفقاتهم أمام المحكمة.

يذكر أن هذا القرار ساعد على تخفيف أعباء كانت تعاني منها المطلقة السعودية من المماطلة في أثبات الطلاق وعدم تمكنها من الزواج في حال الطلاق الشفوي وأيضا صعوبة الحصول على توقيع الزوج عند رغبتها في عمل إجراءات تحتاج التوقيع.

حكم امتناع الزوج عن دفع النفقة

أوضحت القرارات الجديدة أنه حال امتنع الزوج عن دفع نفقة الزوجة المطلقة وأبناؤه الصغار بعد إصدار حكم المحكمة بدفع مبلغ النفقة لمدة ثلاث شهور:

يتم عمل بلاغ والتنبيه بضرورة الدفع،ثم يتم اقتطاع قيمة النفقة من راتبه في محل عمله ،وإلا تعرض للمسائلة القانونية .