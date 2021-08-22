سلفتك خلال 15 دقيقة بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

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سلفتك خلال 15 دقيقة بدون تحويل الراتب تمويل شخصي سريع وفورى بشروط سهلة وغير معقدة ، أحد حلول التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، حيث توفر منصة سلفة هذا التمويل للمواطنين السعوديين بإجراءات سريعة وسهلة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للعملاء ، كما توفر منصة سلفة الفرصة للعملاء للتقديم على طلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي سلفة ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد مكاتب المنصة بالمملكة ، وذلك من أجل التسهيل على العميل للحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، وسوف نستعرض في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين السعوديين عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها ، كما سوف نستعرض كيفية التقديم على طلب للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب الشهري لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
أهم خصائص التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
- تمويل شخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- قرض نقدى بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.
- تمويل كاش ونقدى بالتقسيط الميسر بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- توفر منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية سلفة نقدية بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال وتصل حتي 5000 ريال سعودي.
- إجراءات سريعة لإنهاء طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.
- يمكن لطالب التمويل الحصول على سيولة نقدية فورية وسريعة من خلال هذا المنتج.
- تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في حساب العميل المعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية.
- إتاحة منصة سلفة الفرصة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب
- موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل ، وذلك بعد مراجعة كافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.
طريقة طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب
- في البداية يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ السلفة التي يرغب في الحصول عليها، والذي يلبي الاحتياجات المالية الطارئة له ، وبعد ذلك يقوم بتحديد فترة سداد مبلغ التمويل ، والذي يتناسب مع إلتزماته المالية ، وبما لا يتأثر مع مركزه المالي ، وذلك تجنباً لأي تعثرات قد تحدث للعميل أثناء عملية سداد التمويل.
- بعد ذلك يقوم طالب التمويل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي لمنصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ، وملئ بعض البيانات مثل المعلومات الشخصية ، وبيانات العمل الخاصة بالعميل ، والحالة المالية له ، وبعد ذلك تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتقيم الطلب ومراجعة كافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل ، والتأكد من اكتمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.
- بعد ذلك تقوم منصة سلفة الإلكترونية بالموافقة على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، وإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي المعتمد لدى المنصة ، وتبدأ سداد أول قسط من تاريخ نزول أول راتب شهري لطالب التمويل.
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