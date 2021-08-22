نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم خرافي بالسعودية يصل لـ23% على آيفون 12 ميني بكل ألوانه في المقال التالي

حصل آيفون 12 ميني على خصم خرافي يصل إلى 23% من موقع اكسترا السعودي لبيع الهواتف الذكية، وحقق iPhone 12 mimi نجاحًا كبيرًا في المملكة بفضل أدائه الجبار وفي الوقت نفسه جاء النجاح الكبير أيضا بفضل حجمه الصغير نسبيًا والمناسب لأذواق الكثيرين في السعودية، وحصلت جميع نسخ آيفون 12 mimi بجميع الألوان التي صدرت به على خصومات كبيرة لكن اللون الأبيض كان صاحب أكبر خصم بنسبة 23%. خصم خرافي يصل لـ23% على آيفون 12 ميني بجميع ألوانه 2799 ريال سعودي لآيفون 12 mimi بمساحة 128 جيجا بالألوان، الأحمر والأسود والأخضر والأزرق. 3099 ريال سعودي لآيفون 12 mimi بمساحة 256 جيجا بالألوان، الأبيض والأزرق والأخضر. أبرز مواصفات آيفون 12 mimi في السعودية شاشة متوسطة الحجم بجودة جبارة بقياس 5.4 بوصة.

طبقة حماية على الشاشة هي الأقوى على الإطلاق ضد الصدمات والخدوش.

يحتوي الهاتف على معالج a14 يضمن أداء خرافي للهاتف الأمريكي.

وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف مقاومًا للماء وهو أمرًا محبذ لدى الكثيرين الذين يحبون استعمال هواتفهم تحت الماء.

يأتي بذاكرة داخلية بأكثر من نسخة هم: 64 و 128 و 256 جيجا.

يحتوي على بطارية بقدرة 2227 مللي امبير.

يدعم الهاتف متوسط الحجم شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة والتي تدعى 5g.

يمتلك كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، كما يمتلك كاميرتين في الخلف بدقة 24 ميجا بكسل.

في الوقت نفسه يحتوي على ذاكرة عشوائية بمساحة 4 جيجا بايت. عيوب آيفون 12 mimi البطارية بقدرة قليلة للغاية وهو ما يعد أكبر نقاط عيوب الهاتف.

جودة الكاميرا في الهاتف متوسطة، سواء كانت الأمامية أم الخلفية، لكن أداء الكاميرا الخلفية يتحسن للغاية في بعض ظروف تصوير محددة.

شريط الكاميرا في الشاشة الأمامي يزيد من الإحساس بصغر حجم الشاشة.

أداء متواضع أثناء مشاهدة الوسائط على وضع الشاشة الكاملة بسبب حجمه الصغير.

ذاكرة الهاتف الداخلية غير قابل للزيادة إلا عن طريق شراء مساحة تخزينية عبر تطبيق أي كلاود الخاص بشركة آبل.

قلة مساحة ذاكرة الهاتف العشوائية. مزايا أخرى عند شراء آيفون 12 mimi من اكسترا السعودية الحصول على هدايا عند الشراء مثل الحصول على واقي للهاتف مجانًا.

إمكانية تقسيط الهاتف حتى 36 شهرًا وبمعدل فائدة مقبول عبر تسهيل للتمويل. الوسوم عمر شويل - جدة خصم خرافي بالسعودية يصل لـ23% على آيفون 12 ميني بكل ألوانه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم خرافي بالسعودية يصل لـ23% على آيفون 12 ميني بكل ألوانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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