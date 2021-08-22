تمويلك بهامش ربح ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب وموافقة فورية

تمويلك بهامش ربح ثابت بدون كفيل تمويل شخصي متوفر لدى شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، وقد صممت الشركة هذا التمويل لتلبية الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة ، وتتيح شركة تسهيل للتمويل الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأقل دخل شهري وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب.

مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل ، يأتي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية تهدف لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة من خلال هذا المنتج العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للمواطنين عند طلب تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

تمويل شخصي ميسر بموافقة سريعة وفورية أونلاين.

منتج مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري له.

توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية هذا المنتج بإجراءات سريعة وفورية.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة وميسرة تبدأ من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر.

يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل.

يمكن للمواطن المقيم الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل بشروط سهلة.

توفر شركة تسهيل التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب في المملكة العربية السعودية

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم والمتقاعد أيضاً التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، من خلال الدخول علي رابط التمويل الشخصي عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وملئ نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة فرع الشركة المتواجد داخل المملكة العربية السعودية.