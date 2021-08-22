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عمر شويل - جدة شروط البنك السعودي في التقديم على قروض أصحاب المعاشات، إن كنت من أصحاب المعاشات في المملكة العربية السعودية وشعرت بعدم القدرة على شراء الممتلكات وتربية أولادك في ظل الغلاء الذي نعيشه هذه الأيام فإن قرض أصحاب المعاشات الذي يقدمه لك البنك السعودي هو الحل الأفضل بالنسبة لك، ولهذا سوف نقدم لكم شروط البنك السعودي في التقديم على قروض أصحاب المعاشات.

شروط البنك السعودي على قروض أصحاب المعاشات

يستطيع البنك السعودي تمويل أي مواطن بالمبلغ الذي يحتاج إليه سواء بغرض الاستثمار أو شراء ممتلكات وغير ذلك لأصحاب المعاشات، ولكن تحت شروط خاصة.

فإذا استطاع المتقدم استيفاء هذه الشروط وتجهيز الأوراق المطلوبة يستطيع بكل سهولة الحصول على موافقة البنك في التقديم على هذا القرض وهذه الشروط هي:

يصلح التقديم على هذا القرض للرجال والنساء على شرط أن تكون الفئة العمرية لهم من 23 عام إلى 60 عام كحد أقصى.

ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على هذا القرض من أصحاب الوظائف، بحيث يكون له راتب شهري مخصص بشكل دائم.

ومن الضروري ألا يقل راتب الشهري الخاص بالمتقدم للقرض عن مبلغ 10000 ريال سعودي.

من الضروري أن يكون للمتقدم لهذا القرض إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على هذا القرض

بعد التعرف على شروط البنك السعودي في التقديم على قروض أصحاب المعاشات والتأكد من استيفاء كامل هذه الشروط، سوف ننتقل إلى مرحلة تجهيز الأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم على هذا القرض وهي:

يجب توفير خطاب خاص بتحويل معاش المتقدم وتقديمه للبنك.

ومن الضروري أن يمتلك المتقدم لهذا القرض أوراق الإقامة السارية الصلاحية، وكذلك يجب أن يمتلك جواز سفر ساري الصلاحية، كل ذلك لا بد أن يكون موقع بشكل رسمي من البنك.

ويجب أن يقوم المتقدم لطلب القرض بتقديم بعض الأوراق الرسمية الخاصة بعمله السابق مثل مقدار راتبه الخاص وكذلك تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ التعريف وكذلك القيم الخاصة بمستحقاته في نهاية خدمته لهذا العمل.

يجب أن يمتلك المتقدم خطاب تحويل راتبه الخاص بشكل تلقائي إلى البنك حتى يتم تقديم هذا الخطاب إلى البنك أثناء التقديم.

ومن الضروري تقديم الأوراق التي تحتوي على رقم حساب المتقدم في البنك وكذلك التاريخ الخاص ببداية تحويل الراتب للبنك، كل ذلك إلى جانب الختم والتوقيع رسمي على هذه الأوراق.

وأخيراً لا بد أن يقدم المواطن المتقدم لطلب القرض الكشف الخاص برواتب الثلاث أشهر الأخيرة له في العمل، وذلك بشرط وجود ختم خطاب الإخلاء الخاص به من الجهة المسؤولة.

وهكذا كانت شروط البنك السعودي في التقديم على قروض أصحاب المعاشات فإذا أردت تقديم على هذا القرض قم بالاطلاع عليها جيداً وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة.