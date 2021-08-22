نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقات بنك الرياض ذات مكافآت وعروض التقسيط 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد بطاقات بنك الرياض ذات مكافآت وعروض التقسيط 0% من أبرز ما يقدمه بنك الرياض للعملاء. يوجد ثلاث بطاقات عليها مكافآت. بجانب عروض البطاقات الائتمانية والربح مليون ريال، وذلك ما سوف نتعرف عليه بالسطور المُقبلة.أيضًا يقدم بنك الرياض هدايا ومكافآت عند الشراء من بطاقات بنك الرياض أو الماستر كارد ب20 ألف ريال لكل فائز.

بطاقات بنك الرياض ذات مكافآت

يقدم مصرف الرياض ثلاث بطاقات ذات مكافآت على النحو الآتي:

بطاقة وورلد إيليت ماستركارد الائتمانية

هذه البطاقة مصممة لتمنحك مزايا وخدمات حصرية مع الإعفاء من الرسوم السنوية مدى الحياة وتأمين السفر ودخول مجاني لجميع صالات كبار الزوار في المطارات، وإقامة مجانية في أكثر من 200 فندق تابعة لـ Marriott Bonvoy في الشرق الأوسط وأفريقيا مع خدمة الكونسيرج ، وخصومات كبيرة على خطوط الطيران ومحلات التسوق وتأجير السيارات، وتجربة مميزة للشراء من على الإنترنت، وخدمات التأمين على السفر والتأمين الصحي، وعند تنشيط بطاقتك الائتمانية سيتم إضافة 100 نقطة حصاد و4000 نقطة حصاد إضافية عند استخدام البطاقة بمبلغ 40,000 ريال سعودي خلال أول ثلاثة أشهر، ولطلب البطاقة يمكن التقديم بطلب عبر موقع مصرف الرياض.

بطاقة وورلد ماستركارد الائتمانية

تقدم البطاقة بدون رسوم سنوية لعملاء الخدمات الماسية وتأمين على السفر ودخول مجاني لأكثر من 850 صالة كبار زوار في مطارات حول العالم، والحصول على 1,600 نقطة حصاد إضافية عند استخدام البطاقة بمبلغ 25,000 ريال سعودي خلال أول ثلاثة أشهر من تنشيط البطاقة، ويمكن التقدم بطلب للحصول على البطاقة من موقع مصرف الرياض.

بطاقة فيزا سيغنتشر

بدون رسوم سنوية للسنة الأولى وتأمين سفر مجاني وتمديد الضمان وبدون رسوم سنوية لعملاء الخدمات الذهبية، يحصل العميل على 50 نقطة حصاد عند تنشيط بطاقتك الائتمانية و 1,200 نقطة حصاد إضافية عند استخدام البطاقة بمبلغ 10,000 ريال سعودي خلال أول ثلاثة أشهر، ويمكن الطلب من موقع البنك مباشرة.

عروض تقسيط 0% بنك الرياض

يقدم مصرف الرياض برنامج التقسيط 0% لعدد من المتاجر والمحلات التجارية. يمكن الشراء من خلال برنامج تقسيط شهري بأقل هامش ربح بالسوق من داخل المملكة وخارجها، وهو برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم خطط سداد غير محدودة.