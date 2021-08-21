بدء العام الدراسي الجديد في السعودية واليات العودة للمدارس والجامعات

بدء العام الدراسي الجديد في السعودية ،اعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية وتحديدا وزارة التعليم عن قوانين عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات في المملكة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في ظل الأوضاع الصحية العالمية الخاصة بجائحة كرونا التي أثرت على قطاع التعليم في المملكة والكثير من الدول العالم، في هذا الأمر صدرت في هذا الصدد توجهات سامية بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي 1443هـ؛ بما يعكس اهتمام القيادة، بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة”.

بدء العام الدراسي الجديد في السعودية

وتزامن الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل مع استمرار مجريات انتشار وباء كرونا العالمي الذي أدي إلى إغلاق المدارس في العام الدراسي السابق لفترة طويله والذي كان له تأثير سلبي علي الطلاب وأولياء الأمور ولهذا استبدلت وزارة التعليم وأنشأت برنامج التعلم عن بعد الذي انجز الكثير من المقررات الدراسية للطلاب وشرحها لهم، ولكن لاتزال عودة التعليم في المدارس والجامعات من الأشياء الهامة التي كان ينتظرها الكثير من الطلاب، ومن هذا المنطلق قامت وزارة التعليم السعودية بإصدار بيان تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة إلى الدراسة ولكن ببعض الشروط التي يجب علي الجميع مراعاتها وهي كما يلي: