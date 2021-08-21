رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443 تسجيل جديد منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد من أجل تسجيل جديد منصة مدرستي 1443؛ حيث تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم وسائل التعليم الإلكتروني في المملكة للمراحل التعليمية المختلفة، حيث أطلقت وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي التعليمية من أجل استمرارية التعليم واستكمال المناهج الدراسية في ظل انتشار فيروس كورونا وتعطل الدراسة في المدارس، وقد تم تطوير منصة مدرستي وتزويدها بأحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية التي تمكن الطالب من استيعاب وفهم المناهج بشكل أفضل، من خلال الاعتماد على الفصول الافتراضية.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443

أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي التعليمية أثناء انتشار فيروس كورونا؛ من أجل انتظام العملية التعليمية بطريقة تحاكي التعليم في المدارس التقليدية؛ حيث يستطيع الطلاب تسجيل جديد منصة مدرستي 1443، وحضور الحصص التي يعدها المعلم من خلال الاشتراك في الفصول الافتراضية، كما أنه يقوم بحل الواجبات منصة مدرستي، ليقوم المعلم بتصحيحها وتقييم الطالب، ويستطيع الطالب التسجيل في منصة مدرستي عبر رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد schools.madrasati.

تسجيل جديد منصة مدرستي 1443

يستطيع الطلاب الجدد الذين لم يسجلوا بعد في منصة مدرستي التعليمية، تسجيل جديد منصة مدرستي 1443 من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع منصة مدرستي التعليمية. النقر على العودة إلى المدارس. النقر على خيار تسجيل جديد منصة مدرستي. العمل على إدخال البيانات الأساسية من رقم الهوية أو الإقامة. القيام بتسجيل رقم الجوال وتاريخ الميلاد والجنسية. التأكد من صحة البيانات الأساسية. النقر على أيقونة تأكيد الحساب، وبهذا يكون استطاع الطالب إنشاء حساب على منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي

بعد الانتهاء من التسجيل في منصة مدرستي بحساب جديد يستطيع الطالب تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة مدرستي التعليمية. النقر على خيار تسجيل دخول بحساب الطالب. العمل على تسجيل اسم الطالب وكلمة المرور. العمل على إدخال رقم التحقق البشري بشكل صحيح. النقر على زر تسجيل دخول منصة مدرستي.

في النهاية نكون قدمنا رابط منصة مدرستي لتعليم عن بعد، وطريقة تسجيل جديد منصة مدرستي 1443.