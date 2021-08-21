الموارد البشرية توضح طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة 2021 جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بطريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع تويتر في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة لا بد من الانتظار الصرف آلي ولا يوجد وقت محدد للصرف، ويعد برنامج المساعدة المقطوعة الذي اطلق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو دعم مالي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والقدرة علي تلبية حاجاتهم الضرورية للمعيشة، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.



طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي علي موقع تويتر بإيضاح خطوات الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة، والتي تمثلت في إتباع الخطوات الآتية:

أن يقوم المستعلم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية. علي المستعلم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية . النقر علي أيقونة الاستعلام عن طلب واختيار خدمة الاستعلام. أن يقوم المستعلم بكتابة رقم السجل أو الطلب الخاص بك للاستعلام عن حالته. ادخل رمز التحقق المرئي وأنقر علي أيقونة عرض. سوف يظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمستفيد وموعد الاستلام.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 2021

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة سهلة ومبسطة ويبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بإنشاء حساب جديد لك علي موقع الوزارة. على المتقدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. قم بالضغط علي زر تسجيل الدخول. أن يقوم المتقدم بالانتظار قليلا حتي يرسل له الموقع رابط التأكيد. قم بالنقر علي زر فتح استمارة التسجيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أدخل جميع المعلومات الخاصة بدخلك ثم أكتب بريدك الإلكتروني.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

تقدم المساعدة للأسر محدودة الدخل أو المتوسط . يستحق صرف المساعدة المقطوعة إذا كان من ذوي الإعاقة المؤقتة أو الدائمة . تقدم المساعدة للنساء المطلقات أو الأرامل أو المهجورة وتعول أبناءها . تشمل المساعدة أيضا الأطفال الأيتام . تشمل رب الأسرة الغير قادر علي العمل . تقدم المساعدة المقطوعة لأسر المسجونين .

ومن الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة هي أحد المساعدات التي تم صرفها لسنوات للأشخاص المحتاجين الذين يعانون ظروف معيشية قاسية، بهدف القضاء علي الفقر داخل المملكة العربية السعودية، ويتم صرف المساعدة مرة واحدة بالعام دون موعد محدد، وذلك لمن يستوفي شروط وزارة الموارد البشرية، كما يمكن للمستفيد الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية