نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقديم الدعم لمواطنيها عن طريق المساعدة المقطوعة، و لذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتكون المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية تقدمها المملكة لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط أو المعدوم، وذلك من أجل رفع مستوي المعيشة ومساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم الملحة، وهذا في ظل الأوقات العصيبة التى تمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا، وما ترتب علية من حظر وارتفاع في السلع الغذائية، وقد وضعت الوزارة شروط ومعايير يجب توافرها في مستحقي الدعم حتي يصل اليهم الدعم .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . بعد اختيار طريقة البحث عليك إدخال رقم الطلب أو رقم السجل المدني في الخانة المخصصة . قم بكتابة رقم الطلب ثم رمز التحقق . أنقر على أيقونة عرض حتى تظهر لك كافة المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك للمساعدة المقطوعة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كالاتي :

أن يكون سعودي الجنسية و أبوية سعودين . ألا يكون المتقدم قد حصل على أي مساعدة داخل أراضي المملكة في نفس السنة . يجب أن يكون دخل المتقدم يزيد عن 3 الأف ريال سعودي . ألا يكون يمتلك سجلا تجاريا . أن يكون من محدودي الدخل . أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي السعودية .

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442

للتعرف علي موعد صرف المساعدات المقطوعة عل المستعلم القيام بعدة خطوات يجب اتباعها وهى كالتالي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . أنقر علي كلمة البحث عن المقطوعة . اكتب رقم الطلب أو السجل المدني. علي المتقدم إدخال رقم التحقق. أنقر علي أيقونة الاستعلام سيظهر لك البيانات .

ما هي الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية منذ اللحظة الأولي لإطلاقها لبرنامج المساعدة المقطوعة، الفئات المستحقة لدعم المالي لمقطوعة الضمان الاجتماعي، وتحددت في هذة الفئات :

تقدم المساعدة للأسر محدودة الدخل أو المتوسط . يستحق صرف المساعدة المقطوعة إذا كان من ذوي الإعاقة المؤقتة أو الدائمة . تقدم المساعدة للنساء المطلقات أو الأرامل أو المهجورة وتعول أبناءها . تشمل المساعدة أيضا الأطفال الأيتام . تشمل رب الأسرة الغير قادر علي العمل . تقدم المساعدة المقطوعة لأسر المسجونين .

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442

بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل للحصول علي المساعدة المقطوعة، وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية وتسهيل ظروف المعيشة، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية :

ظروف المعيشة، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . قم بإنشاء حساب جديد لك علي موقع الوزارة . أن يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة . قم بالنقر علي أيقونة تسجيل الدخول . علي المتقدم الانتظار قليلا حتي يرسل له الموقع رابط التأكيد . قم بالضغط علي زر فتح استمارة التسجيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة و إدخال كافة بيناته الشخصية . و أخيرا قم بكتابة البريد الإلكتروني و أدخل جميع المعلومات الخاصة بدخلك .

طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي علي موقع تويتر بإيضاح خطوات الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة، والتي تمثلت في إتباع الخطوات الآتية:

أن يقوم المستعلم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية. علي المستعلم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية . النقر علي أيقونة الاستعلام عن طلب واختيار خدمة الاستعلام. أن يقوم المستعلم بكتابة رقم السجل أو الطلب الخاص بك للاستعلام عن حالته. ادخل رمز التحقق المرئي وأنقر علي أيقونة عرض. سوف يظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمستفيد وموعد الاستلام.

و أخيرا نكون قد وصلنا لنهاية موضوعنا نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والشروط الواجب توافرها، و إظهار جهود الدولة في دعم رعاياها ومساعدتهم في رفع مستوي معيشتهم، ويختلف ميعاد صرف المساعدة المقطوعة من مستحق لأخر .