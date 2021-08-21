قرضك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب مع برنامج التقسيط بالمرابحة

قرضك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي يسعى الكثير من المواطنين للحصول عليها ، وقد عملت الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل علي توفير برنامج تمويلية ميسرة ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، وتعتبر شركة تسهيل من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

قرضك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل

قرض كاش ونقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية المتميزة التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، وسرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص به ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات القرض الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية.

تمويل شخصي تم تصميمه من قبل شركة تسهيل للتمويل ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن لموظف القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. قرض فورى بدون كفيل أو ضامن. تمويل فورى بالتقسيط الميسر حتي 24 شهر. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. موافقة فورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي. يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من تمويل شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب. تقدم شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.

طريقة التقديم على تمويل تسهيل بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب

أتاحت شركة تسهيل للتمويل للمواطنين فرصة التقديم على التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي الرابط الإلكتروني ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب قرض شركة تسهيل للتمويل من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتحدة للخدمات المالية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة تسهيل