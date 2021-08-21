نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الدعم العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية السعودي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة للقرض العقاري المدعُوم، حيث أن هذه الخدمات تصل إلى أكثر من 43 خدمة إلكترونية وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية السعودي ، ولذلك تم تطبيق “المستشار العقاري” ولذلك تم الايضاح على أن مركز العناية بالمستفيد والمستفيدات 199088 وهذا لكي يتم التواصل مع جميع المواطنين السعوديين المستفيدين للتساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة ببرنامج القرض العقاري المدعوم، والحلول التمويلية، بالإضافة إلى ذلك أن سوف يتم تقديم الجهات التمويلية من قبل البنوك، وكافة مؤسسات التمويل وهذا في الفترة القادمة من خلال الفروع الخاصة بصندوق التنمية العقارية السعودي على مستوى المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الدعم العقاري 1442هـ :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون رب أسرة، ولذلك يلزم تواجد جميع أفراد الأسرة داخل المملكة. يجب على المستفيد أن يكون الحد الأدنى للتقديم في الدعم السكني لا يقل عن 24 سنة. يجب أن يكون الدعم العقاري لأحد المالكين خلال أخر 5 سنوات. عدم استفادة المستفيد لأي دعم سكني داخل السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن الدعم العقاري من أهم المبادرات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم، ولذلك برنامج القرض العقاري المدعُوم يوفر لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين مبلغ مالي شهري، وهذا لكي يتملك الأسر السعودية منازل مناسب لهم، ولذلك تم الإعلان على أن الهدف من برنامج الدعم العقاري، هو زيادة نسب التوطين في الوحدات السكنية المناسبة لهم.

بالإضافة إلى ذلك أن برنامج القرض العقاري يقوم بتنفيذ خطة الحكومة السعودية، ولذلك لكي يتم رفع النسبة العامة لامتلاك الأفراد المستفيدين السعوديين للعقارات بنسبة مئوية، ولذلك قد تصل إلى 70% حتى عام 2030م.

موعد نزول الدعم العقاري للمستفيدين :

أكدت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم العقاري، ولذلك تم الايضاح على أن يكون موعد الدعم العقاري حيث أن يكون الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي وهذا هو الميعاد الثابت للصرف، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري 2021م وهذا لكي يتم الحصول على الدعم قبل إيداع الراتب الشهري للمستفيدين والمستفيدات.