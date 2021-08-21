نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم مدارس المنهل الأهلية 1443 وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من أولياء الأمور وخاصة المقيمين داخل الرياض عن رسوم مدارس المنهل وذلك نظرًا لقرب بدء العام الدراسي الجديد والبدء في دفع المصاريف الخاصة بالطلاب لبدء انتظامهم في الحضور لهذا العام وللتأكد من وجود مكان خال للطلاب داخل مدارس المنهل العالمية حيث يقبل الكثير من الأفراد بالتقديم إلى مدارس المنهل ثانوي بمجرد إعلان بدء الدراسة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على قيمة رسوم مدارس المنهل بالرياض.

رسوم مدارس المنهل

تم تحديد رسوم مدارس المنهل باختلاف المراحل الدراسية التي يمكن التقديم إليها داخل المدرسة بدءً من رحلة الروضة وحتى الثانوي العام وقامت الإعلان عن مصاريف المدرسة كالتالي:

رسوم الروضة

تم تحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها من قبل أولياء الأمور للطلاب بمرحلة الروضة والمتضمنة KG1، و KG2، و KG3 بمبلغ 21 ألف ريال سعودي ويتم سداد تلك الرسوم مقابل التسجيل والدراسة طوال العام الدراسي.

رسوم مدرسة المنهل لطلاب المرحلة الابتدائية

قامت مدرسة المنهل بتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها للطالب في المرحلة الابتدائية متضمنة المراحل من الأولي وحتى السادس ابتدائي بمبلغ 22 ألف ريال سعودي.

رسوم مرحلة المتوسط بمدرسة المنهل

أما عن رسوم الأول والثاني والثالث المتوسط فقد تم تحديد قيمتها بمبلغ 22 ألف ريال سعودي لكل طالب.

رسوم مرحلة الثانوية لمدارس المنهل

تم تحديد قيمة رسوم مرحلة الثانوية بمبلغ 22 ألف ريال سعودي.

رسوم المدرسة فرع التعاون

تعد مدرسة المنهل فرع التعاون من المدارس المتميزة التي تعمل على توفير منهج أمريكي بالإضافة إلى المناهج التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لذا فإن الرسوم الخاصة بتلك المدرسة تختلف عن الفروع الأخرى لها باختلاف المراحل التعليمية وهي:

تم تحديد قيمة رسوم مدرسة المنهل فرع التعاون للطلاب في مرحلة الروضة من KG1 وحتى KG3 بمبلغ 40 ألف ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ 45 ألف ريال سعودي للطلاب في المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

قامت المدرسة بالإعلان عن قيمة الرسوم الخاصة بالمراحل الأول والثاني والثالث المتوسط بمبلغ 50 ألف ريال سعودي.

طريقة التسجيل في مدارس المنهل بالرياض

وعلى من يرغب في التسجيل اتباع الخطوات الإلكترونية الآتية:

الانتقال إلى رابط مدارس المنهل.

النقر على تبويب القبول.

ثم النقر على خيار التسجيل الإلكتروني.

يتم بعدها إدخال جميع البيانات المطلوبة سواء الطالب أو ولي الأمر، وسداد قيمة الرسوم المطلوبة من خلال وسائل الدفع المتوفرة.