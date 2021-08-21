طريقة التسجيل في الروضـات المعتـمدة بنظام نور 1443 والاستعلام

يبحث العديد من أولياء الأمور داخل المملكة عن طريقة التسجيل في الروضـات المعتـمدة بنظام نور وذلك بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد ورغبة منهم في التحاق أبنائهم بالمدارس المعتمدة داخل المملكة، وقد أعلنت الوزارة عن دليلًا شاملًا يضم أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور بجدة وغيرها من المحافظات ويضم هذا الدليل روضات نظام نور سواء الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في الروضـات المعتـمدة بنظام نور.

طريقة التسجيل في الروضـات المعتـمدة بنظام نور

يمكن معرفة طريقة التسجيل في الروضـات المعتـمدة بنظام نور من خلال المرور بالخطوات التالية:

يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لنظام نور.

يتم التوجه بعدها إلى أيقونة تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة عدم تواجد حساب لدى ولي الأمر يتعين عليه التسجيل أولًا.

بعد تسجيل الدخول يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى أيقونة طلبات التسجيل، ومنها يتم الضغط على تسجيل طالب جديد.

يقوم بعد ذلك النظام بتحويل ولي أمر الطالب إلى صفحة جديدة يقوم من خلالها بمليء كافة البيانات عن الطالب ومنها رقم هوية القائم بالتسجيل وصلة القرابة للطالب وبعض المعلومات الأخرى عن الطالب.

بعد ذلك يطلب النظام من القائم بالتسجيل إرفاق بعض الأوراق.

بهد الانتهاء من كافة البيانات يتم اختيار المدرسة المراد التسجيل بها من ضمن المدارس المعتمدة بنظام نور.

بعد اختيار المدرسة يتم النقر على كلمة تقديم الطلب.

الاستعلام عن أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إمكانية التعرف على أسماء المدارس المعتمدة من قبل نظام نور عبر الموقع الرسمي لنظام نور ومن خلال الخطوات التالية: