تمويل شخصي بقيمة مليون ونصف للمواطنين السعوديين من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المميزة لعملائه من المواطنين كما يقدم لهم تمويل شخصي بهدف توفير رأس المال لتشجيع المواطنين على الاستثمار ببدء مشاريع صغيرة أو الحصول على التمويل من أجل توفير احتياجاتهم الأخري حيث هناك الكثير من الأحلام التي يرغب منا في تحقيقها ويقف عدم وجود رأس المال المناسب عائق كبير لعدم تحقيق الأحلام والاحتياجات لذلك يقدم بنك سامبا حلول تمويلية شخصية تساعد على توفير الدافع للإنجاز والمضي قدماً لتحقيق حلمك ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شروط ومميزات تمويل المواطنين الشخصي الذي يقدمه بنك سامبا.

مميزات التمويل الشخصي للمواطنين من بنك سامبا

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يعطي للمواطنين السعوديين فقط.

تبلغ فترة السداد خمس سنوات والرباح ثابت طوال تلك الفترة وبمعدل ربح تنافسي.

يتم الحصول على الموافقة بسرعة كبيرة.

تبلغ قيمة الحد الأقصى للتمويل مليون ونصف ريال سعودي.

يمنح البنك العميل حق شراء المديونية.

يسمح البنك للعميل الحصول على تمويل آخر بعد سداد عشرون بالمائة من قيمة التمويل الأول.

يقوم البنك بإسقاط الديون المتبقية وذلك عند وفاة العميل أو حدوث إصابة سببت له عجز كلي.

يتم منح العميل بطاقة سامبا الائتمانية مجاناً طوال فترة السداد.

شروط الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

يضع بنك سامبا عدد من الشروط يجب توافرها لدي العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي وهي شروط بسيطة وميسرة حيث يسعى البنك دائماً إلى محاولة إزالة العوائق التي قد تمنع من حصول العميل على التمويل لذلك يضع عدد بسيط من الشروط وهي كالتالي:

إذا كان المتقدم مواطن سعودي موظف حكومي أو شبه حكومي يجب ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وأن لا يقل دخله الشهري عن 2500 ريال سعودي ولا تقل مدة التحاقه بجهة العمل عن شهر واحد من تاريخ التقديم بطلب الحصول على التمويل.

أما إذا كان المتقدم مواطن سعودي موظف بالقطاع الخاص فيجب ان لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً كما يجب ان لا تقل قيمة دخله الشهري عن 3500 ريال سعودي أما عن مدة الالتحاق بجهة العمل فيجب أن لا تكون أقل من ثلاثة أشهر.

التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل