تمويل شخصي يصل الي 600 الف ريال لجميع السعوديين بالمملكة وبأطول فترة سداد

يقدم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للمواطنين السعوديين من عمال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يقدم البنك تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي، ويصل مبلغ التمويل الي مليون ونصف ريال ويتم السداد علي أقساط شهرية تصل الي 60 شهر، بشروط سهله وميسرة وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية

يقدم بنك سامبا المتواجد بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بشروط سهلة وميسرة ويتم سداد الأقساط علي فترات طويلة تصل الي 60 شهر، وقد حدد البنك شروط للحصول علي تمويل بنك سامبا، والشروط كالتالي.

يشترط أن يكون المتقدم لتمويل بنك سامبا سعودي الجنسية، وغير متوافر للجنسيات الأخري. إذا كان المتقدم لتمويل بنك سامبا يعمل بالقطاع الحكومي يشترط أن لا يقل عمره عن 18 عاماَ، أما إذا كان المتقدم من يعمل بالقطاع الخاص فيشترط أن لا يقل عمره عن 21 عام. لا يقل الدخل الشهري للمتقدم العامل بالقطاع الحكومي عن 2500 ريال السعودي، وإذا كان المتقدم من عمال القطاع الخاص لا يقل دخله عن 3500 ريال سعودي. لا يقل مدة خدمة العمل عن شهر واحد إذا كان من عاملا بالقطاع الحكومي، وفي حال إذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الخاص فلا يقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر في الوظيفة. يجب توافر الشروط وتقديم المستندات حتي يتم الموافقة علي تمويل بنك سامبا.

مميزات تمويل بنك سامبا

تمويل بنك سامبا متوافق مع الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي. تمويل شخصي متوافر لعمال القطاع الحكومي، وعمال القطاع الخاص. تمويل شخصي بشروط ميسرة وسهلة، بأقساط شهرية مجدولة علي مدة زمنية طويلة تصل الي 60 شهر. يمنح البنك عملائه تأمين تكافلي مجاني، وإذا حدث لا قدر الله وفاه العميل أو حدث عجز كلي تسقط جميع الأقساط المتبقية.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل