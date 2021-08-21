نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور 1443 وطريقة التسجيل في روضات نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور 1443؛ حيث يبحث الآباء عن روضات نظام نور المعتمدة؛ من أجل تسجيل الأبناء في عمر القبول في مرحلة رياض الأطفال بها؛ والهدف من ذلك هو تسهيل قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي، لذلك تنتشر الروضات الحكومية في نظام نور في كافة أنحاء السعودية، ويستطيع ولي الأمر تسجيل الطالب في نظام نور بكل سهولة، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل خلال المقال التالي، كما سنقدم قائمة بأسمَاء الروضات الحكومية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 1443.

أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور 1443

تنتشر روضات نظام نور المعتمدة في جميع أنحاء المملكة، وحتى يتمكن ولي الأمر من التعرف على أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443، لابد من تسجيل دخول نظام نور بحساب ولي الأمر عبر الرابط الرسمي، ثم يقوم باختيار تسجيل الروضات الحكومية، ثم يحدد المدينة التي يقطن بها، وفي هذه الحالة ستظهر كافة الروضات الحكومية المعتمدة في نفس المدينة، وفيما يلي الروضات المعتمدة في نظام نور:

روضة بثينة الأنصارية في الوسام.

روضة الشفا في محمدية الشفا.

الروضة الأولى في مدينة الملك خالد الحرس الوطني.

الروضة الخامسة بحي السلامة.

حصة السديري في وادي النمل.

الروضة الثامنة وروضة الجوهرة المعمرة في حي الفيصلية.

روضة ريحة في منطقة روحه.

روضة السر الثانية في منطقة السر الثانية.

الخرائق الجنوبية في منطقة الخرائق الجنوبية أحد روضان نظام نور المعتمدة.

روضة أسماء بنت أبي بكر في منطقة التمران.

الروضة الأول في مركز التدريب التربوي في تربة.

روضة الشرفية، وروضة مران.

وغيرها من الروضات المعتمدة في نظام نور، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر رابط نظام نور، وتسجيل الطلاب بها من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور.

شروط تسجيل الطلاب في روضات نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التسجيل في الروضات المعتمدة في نظام نور، لذلك أهمها:

أن يتم الطالب سن الثالثة في حالة التسجيل في المستوى الأول من رياض الأطفال.

ألا يقل عمر الطفل عن سن الرابعة في حالة التسجيل في المستوى الثاني من رياض الأطفال.

أن يتم الطالب سن الخامسة في حالة التسجيل في المستوى الثالث.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1443

وفرت وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر نظام نور الإلكتروني، أهمها تسجيل الطلاب في نظام نور، لذلك بالخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي نظام نور. تسجيل دخول نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور وكود التحقق البشري. العمل على تقديم طلب التسجيل في نظام نور. القيام بتعبئة بيانات الطالب من تاريخ الميلاد ورقم الهوية، المستوى الدراسي وسن الطفل. النقر على خيار التالي. العمل على استكمال بيانات الطلب من الجنس والجنسية. التعهد بصحة البيانات المسجلة. إرفاق المستندات المطلوبة في نظام نور.

في النهاية نكون قدمنا أسماء الروضات المعتمدة في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في روضات نظام نور الحكومية.