تعديل وإلغاء حجز بالخطوط الجوية السعودية saudia إلكترونياً، حيث يبحث الكثير من المسافرين من والي المملكة العربية السعودية عن طريقة تعديل حجز تذكرة طيران أو إلغاء الحجز، حيث يواجه بعض المسافرين بعض الظروف الاضطرارية التي ينبغي من خلاها أن يتم تغيير موعد الرحلة أو القيام بتغيير درجة الحجز التي تم تأكيدها من قبل، وتعمل الخطوط الجوية السعودية علي توفير خدمات حجز تذاكر السفر أو القيام بتعديلها أو أن يتم إلغاء الحجز بطريقة إلكترونية سريعة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالطيران السعودي أو من خلال الاتصال برقم هاتف الخطوط الجوية السعودية، ومن خلال موقعنا المميز سنوضح لكم خطوات وطريقة تعديل وإلغاء حجز بالخطوط الجوية السعودية saudia.

رابط تعديل وإلغاء حجز بالخطوط الجوية السعودية saudia

خدمة تعديل حجز الطيران تتوفر بشكل إلكتروني سريع من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي تتم من خلال موقع الشركة كالتالي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي التالي الخطوط الجوية.

اختيار تبويب “إدارة الحجوزات”.

يجب تحديد الرقم الخاص بالتذكرة الإلكترونية أو الرقم الخاص بالحجز.

التوجه الي كتابة رقم الحجز أو الرقم الخاص بالتذكرة مع تسجيل الاسم الأخير للمسافر.

يتم الضغط على عرض تفاصيل الحجز.

ثم بعدها يتم تعديل البيانات التي يرغب ها كل فرد سواء كان الغرض تعديل العدد الخاص بالمقعد أو موعد الحجز أو درجة الحجز الداخلية.

ثم يجب أن يتم سداد قيمة الرسوم التي ستظهر نتيجة هذه التعديلات ثم الضغط علي تأكيد السداد.

رقم التعديل الخاص بتذاكر الخطوط السعودية

وفرت الخطوط الجوية السعودية خمة أخري وإضافية من أجل تعديل الحجوزات المختلفة والخاصة بالمواطنين من خلال الاتصال بالأرقام الهاتفية المخصصة لمثل هذه الخدمات الخاصة بالمواطنين، علي أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 920030000 أو من خلال الاتصال علي الرقم الإضافي الآخر التالي 920022222، ومن خلال هذه الأرقام يستطيع أي مسافر أن يتواصل مع فريق العمل المخصص لخدمات المواطنين الخاصة بالحجز، وتوفير مثل الخدمات يوفر الكثير من الوقت والجهد لجميع المسافرين بدلاً من الذهاب الي مقر الحجز الرئيسي للشركة.