طريقة التسجيل في منصة روضتي 1443 الروضة الافتراضية بالسعودية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية 1443 التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف التسجيل في منصة روضتي للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، كوسيلة من وسائل التعليم عن بعد، خاصةً أثناء أزمة كورونا العالمية، فكما أولت وزارة التعليم اهتمام بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأطلقت منصة مدرستي التعليمية، فقد أصدرت تطبيق الروضة الافتراضية لمرحلة رياض الأطفال، حيث يقوم ولي الأمر بتثبيت تطبيق روضتي وإنشاء حساب على المنصة بخطوات بسيطة.

طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية

تعد طريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال من أبسط الأمور؛ حيث يعد تطبيق الروضة الافتراضية من أبسط وأفضل التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم؛ حيث أنه يساعد الطفل على تعزيز مهاراته وإثرائها من خلال الاعتماد على أحد الوسائل التكنولوجية “كما هو الحال في منصة مدرستي للمراحل الأعلى”، كما يقدم العناصر التعليمية في صورة رسومات وأدوات تجذب انتباه الطالب، وتتوافق مع المرحلة العمرية من سن ثلاث وحتى ست سنوات.

خطوات التسجيل في منصة روضتي

يتطلب التسجيل في منصة روضتي تثبيت تطبيق الروضة الافتراضية على الهاتف الجوال، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الروضة الافتراضية. إنشاء حساب جديد. تسجيل رقم الهوية للطفل وولي الأمر وتاريخ الميلاد. يتم النقر على زر التالي. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة. تعيين كلمة السر وتأكيدها. تسجيل كافة بيانات الطفل في منصة روضتي وزارة التعليم. يتم النقر على تسجيل.

عمر القبول في الروضة الافتراضية

حددت وزارة التعليم عمر القبول والتسجيل في منصة روضتي “تطبيق الروضة الافتراضية” للأطفال في الفترة العمرية من ثلاث سنوات وحتى ست سنوات، ويتم التسجيل في الروضة الافتراضية من خلال تثبيت التطبيق على الجوال، وإنشاء حساب جديد، ويستطيع ولي الأمر أن يتابع الطفل من خلال النقر على خيار إضافة متابع للطفل وذلك أثناء التسجيل في الروضة؛ وذلك للتعرف على مستوى الطفل في مرحلة رياض الأطفال.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم من خلال تثبيت تطبيق الروضة الافتراضية على الهواتف الذكية.