للعاطل والموظف 150 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد لدى منتج نفاذ للعمل الحر

خصص منتج نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية للعاطل والموظف مبلغ تمويل ربما يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي بشرط أن يقوم العميل بطلب تمويل عيني من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية ويتم الموافقة على طلب التمويل بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر في السعودية حيث يحتاج التمويل توفير وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر ويمتاز التمويل عند التقديم عليه بتوفير عرض تمويل بالتقسيط الميسر بدون فوائد لمدة تصل إلى خمس سنوات تقريباً وذلك بعد الموافقة على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية

يطلب التمويل المناسب من منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لذلك سوف نشرح لكم كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يجب أن يكون المتقدم لطلب منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية مواطن سعودي الجنسية ومن العاطلين عن العمل أو الموظفين السعوديين.

لابد من توفير إصدار جديد من وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على قرض العمل الحر في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عام حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض العمل الحر في السعودية.

الموظف السعودي يجب أن لا يزيد دخله عن أربعة عشر ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التي يقدمها منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية