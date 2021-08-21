نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المبلغ المتبقي في بنك التسليف والادخار السعودي وكيفية طباعة كشف المبلغ المتبقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المبلغ المتبقي في بنك التسليف هو احد الأشياء التي يبحث عنها شريحه كبيرة من المستفيدين من بنك الادخار والتسليف السعودي الذي أنشأته الحكومة السعودية لدعم طبقة المواطنين ذات الدخل المحدود والمنخفض، وتغير اسم البنك من بنك التسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية ولكن مازال يخدم الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، حيث يمكن بنك التنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين من القروض الاجتماعية والقروض الأخري خدمة استعلام عن المبالغ المتبقية لدى بنك التسليف أو الأقساط المتبقية.

طريقة التقديم على بنك التسليف

يُقدم بنك التسليف خدمةً جليلةً لجميع أفراد الشعب السعودي، حيث يقوم بإعطاء القروض المالية للمواطنين دون فوائد ماليةٍ على هذه القروض، وتبدأ قيمة القرض من 60000 ريالًا سعوديًّا، وتشمل قروض الأسرة، وقروض الزواج، وقروض الترميم، وللحصول على هذا القرض لا بد من توافر الشروط الآتية:

يجب أن يكون مقدم الطلب يحمل الجنسية السعودية. ألا يقل سن مقدم السنة عن سن 25 سنة، وكذلك لا يزيد عمره عن 55 سنة. أن يكون للمتقدم دخلٌ ثابتُ لا يقل عن 2000 ريالًا سعوديًّا. لابد وأن يُقدم الراغب في القرض مشروعًا جديدًا؛ حتى يتمكن من أخذ القرض. يمكن أيضًا لمقدم الطلب أن يقدّم طلبًا آخر لقرضٍ عائليٍّ. أن يملك مقدم الطلب الوقت الكافي لإدارة المشروع. ألا يملك مقدم الطلب أية مشاريع للتمويل. يجب على المتقدمين بالطلبات؛ ألا تزيد ميزانية مشاريعهم عن 8000000 ريالًا سعوديًا. على الراغبين في الحصول على القرض ملئ الاستمارة الخاصة بالحصول عليه

الاستعلام عن المبلغ المتبقي بنك التسليف

بعد تحويل كافة المعاملات الورقية التقليدية إلى معاملات أخرى إلكترونية تتم من خلال الإنترنت في المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان الحاصلين على قروض من بنك التسليف، الاستعلام عن القدر المتبقي من الأقساط من خلال خطوات بسيطة، والتي سوف نذكرها خلال السطور التالية.

ويقدم بنك التسليف والادخار السعودي عدد من أنواع القروض وبشكال وشرائح ومبالغ مختلفة، ويمكن من خلال الموقع الرسمي للبنك القيام بالكثير من المهام المتعلقة بالبنك منها كشف الحساب، المبالغ الزائدة، إخلاء الطرف، تحقق من إخلاء الطرف، طلب المنتجات وغيرها من الخدمات الأخري الكثيرة، كما تكون الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف من احد الأمور الأساسية، وفي السطور التالية سوف نشرح طريقة الاستعلام عن المبلغ المتبقي بنك التسليف.

الدخول إلى بنك التسليف حسابي دخول عبر صفحة الدخول بموقع بنك التنمية الاجتماعية

الدخول إلى رابط حسابي بنك التسليف

تقوم بإدخال ( رقم الهوية ) “السجل المدني” الخاصة بك + ( كلمة المرور ) الخاصة بك والتي تم التسجيل بها سابقاً بعد ذلك قم بالضغط على ( موافق )

بعد الدخول إلى صفحة خدمة حسابي بنك التسليف ستجد

تقوم باختيار القرض الذي ترغب بمشاهدة المبلغ المتبقي في بنك التسليف أو قيمة الأقساط المتبقية له عن طريق الضغط على ( اختار )

بعد اختيارك للقرض في الصفحة أعلاه ستتوجه إلى صفحة القرض الخاصة لمشاهدة المبالغ المتبقية بنك التسليف

تجد هنا معلومات متنوعة للقرض ومن ضمنها ( قيمة الأقساط المتبقية ) وستجد المبلغ المتبقي لبنك التسليف بجانبه.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

ويقوم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة بتقديم العديد من القروض إلى المواطنين، من أهمها قروض آهل وقرض كنف النساء وقروض الزواج وقروض السيارات، بالإضافة إلى عدد من المنتجات التمويلية التي يحصل عليها من تنطبق عليه شروط بنك التسليف.

يمنح قرض الزواج عند الزواج للمرة الأولى فقط ولا يتم منحه لأكثر من مرة أو عند الزواج للمرة الثانية. يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام. يجب أن تحمل الزوجة الجنسية السعودية أو جنسية واحدة من دول الخليج العربي، ولكن إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى يجب الحصول على موافقة من قبل البنك قبل التقدم للقرض.

حيث يعتمد بنك التسليف على نظام محدد في تعامله مع مقدمي طلب قروض اجتماعية حتى تكون هناك شروط واضحة وصريحة يلتزم بها الجميع، وهذا ما يسمى ببرنامج بنك التسليف الذي يحدد شروط هامة تتمثل في، أن يكون مقدم طلب القرض سعودي الجنسية، ويكون لديه وظيفة ثابتة حتى يتمكن من دفع أقساط القرض في مواعيدها المحددة، ألا يقل دخله عن 10 آلاف ريال سعودي، و لكي يسهل البنك على الأفراد تسديد القروض، يتيح لهم خدمة السداد الكترونيا من خلال موقع بنك التسليف، أو عبر خدمة الهاتف المصرفي،وذلك حرصا على التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

القروض التي يمنحها بنك التسليف والادخار السعودي

ويقدم بنك التسليف برنامج تتمثل شروطه في أن يكون مقدم طلب القرض سعودي الجنسية، ويكون لديه وظيفة ثابتة حتى يتمكن من دفع أقساط القرض في مواعيدها المحددة، ألا يقل دخله عن ١٠ آلاف ريال سعودي، و لكي يسهل البنك على الأفراد تسديد القروض، يتيح لهم خدمة السداد الكترونيا من خلال موقع بنك التسليف، وتكون أشكال هذه القروض هي:

قروض بنك التسليف الإنتاجية قروض الاختراع قروض التميز المشاريع الناشئة قروض سيارات الأجرة قرض الأسرة المنتجة قروض المشاريع القائمة قروض تمكين الاتصالات قرض الزواج

طباعة كشف المبلغ المتبقي في بنك التسليف

بإمكانك أيضاً طباعة كشف حساب بـ المبلغ المتبقي بنك التنمية الاجتماعية عن طريق التوجه إلى القائمة العلوية في حسابي بنك التسليف ثم التقارير والطباعة وكشف الحساب ويمكن من خلال رابط طباعه المبلغ المبلغ المتبقي في بنك التسليف، عن طريق حفظه بصيغة PDF ثم طباعته.

رقم بنك التسليف

للاستفسارات يمكنكم التواصل مع الخدمة العملاء في الأيام من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً عبر الرقم: 92008002.

الجدير بذكر انه وتبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال كحد أدني وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يتحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف، كما يمكن أيضا التقديم على طلب إعفاء من قروض بنك التسليف هذا عند التعثر في السداد.