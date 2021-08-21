نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب ورقم الهوية 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب ورقم الهوية على محرك البحث الشهير “جوجل”، وقد قدمت وزارة العدل السعودية الكثير من خدماتها بطريقة إلكترونية وعلى رأس هذه الخدمات الإستعلام عن طلب تنفيذ في إطار اهتمام الحكومة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية في ظل رؤية المملكة 2030م التي تضع التقنية والتكنولوجيا كأحد أبرز وأهم المحاور، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل هي الجهة المسئولة عن تطبيق القانون والعدل في المملكة، وفي إطار حرصنا على توضيح كافة الخدمات السعودية لكل زوارنا الكرام نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب ورقم الهوية كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، فإلى نص المقال.
استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب
يستطيع المواطن السعودي إتمام الإستعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب بنجاح في المملكة عبر اتباعه الخطوات التالية:
- أولاً قم بالولوج إلى البوابة الرئيسية لمنصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية.
- ثانياً ادخل كل البيانات المطلوبة.
- ثالثاً اكتب في صفحة الإستعلام رقم الطلب ورقم الهوية ثم الرمز المرئي ثم اضغط على التالي.
- رابعاً وبعد الضغط على كلمة التالي ستظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة عن حالة الطلب.
ونكون بإتباعنا تلك الخطوات قد استعلمنا عن حالة طلب التنفيذ بنجاح وبطريقة بسيطة دون الإضطرار إلى الذهاب إلى مقرات وزارة العدل.
استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية
كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن حالة طلب التنفيذ بإستخدام رقم الطلب نوضح لكم الآن أيضاً طريقة الإستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:
- أولاً ينبغى تسجيل الدخول إلى بوابة منصة ناجز الإلكترونية.
- ثانياً قم بالضغط على “تنفيذ المتواجد” ثم “الإستعلام عن تنفيذ طلب”.
- ثالثاً ادخل كل البيانات المطلوبة لإتمام عملية الإستعلام.
- رابعاً ادخل رقم الطلب ثم حدد الطلب تابع لفرد أم مؤسسة.
- خامساً قم بإدخال رقم الهوية وتحديد نوع الهوية ثم إدخال كود التوثيق.
- سادساً انقرعلى كلمة استعلام حتى تظهر لك كافة تفاصيل حالة الطلب.
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